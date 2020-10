WhatsApp lancerà una nuova funzione per i suoi utenti

Nel menu delle impostazioni della versione beta dell'applicazione 2.20.202.7 per Android, apparirà una nuova sezione in cui l'utente può formulare una richiesta, includendovi informazioni sul proprio dispositivo e descrivendo il proprio problema tecnico, che aiuterà WhatsApp a indagare la fonte dell'errore.

Il cliente riceverà quindi un messaggio in un'apposita chat di supporto in cui potrà parlare con uno specialista tecnico. Al termine della conversazione, la chat verrà chiusa automaticamente.

La funzione è in fase di sviluppo, quindi non è ancora noto quando sarà disponibile per il download.

Finora per accedere all'area di supporto di WhatsApp era necessario inviare una mail ad un indirizzo postale apposito, operazione che si rivelava frustrante poiché nella maggior parte dei casi gli utenti, che volevano solo segnalare un errore, ricevevano una risposta automatica, riporta WABetaInfo.