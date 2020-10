Immunologo definisce il fattore responsabile del decorso grave del Covid

In Russia le persone con un'immunità debole più spesso accusano sintomi gravi e perdono la vita se malate di COVID-19, ha detto il capo allergologo-immunologo del ministero della Salute e professore dell'Accademia Russa delle Scienze Rakhim Khaitov.

Ha notato, che il sistema immunitario può essere indebolito per molte ragioni, tra cui stress, infezioni croniche, noduli e ustioni.

Secondo l'immunologo, uno dei segni più chiari di immunodeficienza è soffrire frequentemente di raffreddore.

"Una persona che ha il naso chiuso per più di 15-20 volte all'anno e malattie del tratto respiratorio superiore e inferiore potrebbe essere affetta da immunodeficienza", ha detto Khaitov.

In questo caso, il medico ha consigliato di controllare lo stato immunitario e, se è in ordine, seguire le raccomandazioni dei medici per il trattamento del raffreddore.

In Russia, secondo gli ultimi dati, il numero dei casi di COVID-19 è aumentato di 14.922 nelle ultime ventiquattro ore, raggiungendo così il totale dall'inizio dell'epidemia di 1.384.235.