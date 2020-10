Vuoi aggiungere colore ai tuoi messaggi WhatsApp? Ti spieghiamo come

Sfortunatamente, non potrai fare a meno di un'app esterna se vuoi scrivere i tuoi messaggi - per esempio - con lettere blu.

Una delle applicazioni più popolari e utili per raggiungere questo obiettivo si chiama Fancy Text Generator. Quando la usi, tieni presente che non ti consente di cambiare il colore per tutto il testo della chat, ma solo per frasi specifiche. Questo strumento è disponibile su Google Play Store.

L'applicazione offre una varietà di stili di carattere, incluso uno blu. I passaggi da seguire sono questi: