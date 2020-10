Ministero della Salute Emirati Arabi approva test clinici di fase 3 del vaccino russo Sputnik V

"Il Ministero della Salute e della Prevenzione degli Emirati Arabi Uniti ha approvato le sperimentazioni cliniche di Fase III del vaccino Sputnik V negli Emirati Arabi Uniti", ha detto il fondo sovrano in un comunicato stampa.

"I test saranno supervisionati dal dipartimento della Salute di Abu Dhabi e dal ministero della Salute e della Prevenzione degli Emirati Arabi, mentre i protocolli medici saranno gestiti dal fornitore di sanità pubblica di Abu Dhabi, l'Abu Dhabi Health Services Company (SEHA)", si legge nel comunicato stampa.

Il vaccino russo

La Russia ha registrato il primo vaccino contro il coronavirus al mondo, chiamato Sputnik V e sviluppato dal Centro nazionale di ricerca di epidemiologia e microbiologia di Gamaleya, l'11 agosto. Il vaccino è stato registrato dopo che due fasi di test di successo hanno dimostrato che era in grado di costruire l'immunità contro il virus in tutti i volontari coinvolti nei test. Attualmente, la Russia sta conducendo studi clinici post-registrazione del vaccino, coinvolgendo più di 42.000 persone in Russia e in tutto il mondo.

Il CEO del Fondo russo per gli investimenti diretti, Kirill Dmitriev, aveva precedentemente rivelato che il fondo aveva ricevuto richieste da 27 paesi per il vaccino Sputnik V.