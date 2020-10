I nomi dei 3 prodotti che aiuterebbero a perdere peso velocemente

Secondo l'utente, i cetrioli devono far parte della dieta di chi vuol dimagrire. Contengono una grande quantità di acqua e fibre alimentari, quindi, mangiando un cetriolo, ci si può sentire sazi. Inoltre, accelerano la combustione dei grassi e sono a basso contenuto di calorie.

Un altro prodotto da mangiare sono i broccoli, che hanno un valore nutritivo molto alto. Questa verdura accelera il metabolismo e la circolazione sanguigna. Contiene anche elevate quantità di fibre alimentari, che possono stimolare il senso di sazietà e contribuire a bruciare i grassi.

Un altro prodotto utile per la perdita di peso sarebbe la farina d'avena ricca di fibre. Il suo consumo può fornire una sensazione di pienezza, riducendo così l'appetito. La farina d'avena può essere integrata con yogurt magro. Inoltre il porridge aiuta a ripulire l'intestino, in questo modo una persona perde peso in modo naturale.

In precedenza era stata rivelata la categoria di persone a cui è sconsigliato il consumo di porridge.