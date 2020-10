Non è colpa tua: gli umani sono naturalmente attratti dal cibo spazzatura

Per i nostri antenati, che di solito cacciavano e raccoglievano e non sapevano mai quando sarebbe arrivato il loro prossimo pasto, queste mappe cognitive sarebbero state probabilmente utili. Ma un nuovo studio mostra che per l'uomo moderno, tale aiuto non è buono in cucina, scrive Science Alert.

Il test della memoria spaziale eseguito su 512 partecipanti ha provato in prima persona che l'elaborazione spaziale umana è implicitamente orientata verso cibi ipercalorici. In un labirinto alimentare, i volontari si sono ricordati le posizioni dei brownie al cioccolato e delle patatine (cibo spazzatura) meglio di cibi sani come mele e pomodori.

Il cibo spazzatura contiene in genere alti livelli di grassi, sale, condimenti e zuccheri, oltre a numerosi additivi alimentari, come il glutammato monosodico che esalta il sapore o la tartrazina, che è un colorante alimentare.

In natura, gli animali di solito cercano cibo che dia loro molta energia. Gli esseri umani potrebbero avere la stessa qualità, ma un livello più elevato di elaborazione cognitiva potrebbe superare questo riflesso. E questa domanda continua a essere dibattuta.

Nel 2013 un piccolo studio condotto sulle donne ha rivelato che la memoria spaziale ha reagito meglio alle immagini di cibi ipercalorici, rispetto ad altre immagini di frutta e verdura. Il che ha portato gli autori a suggerire che la nostra memoria spaziale, che si è evoluta, potrebbe contribuire a un'alimentazione malsana e alla popolazione che aumenta di peso.

Un altro studio indica che il nostro sistema cognitivo è "ottimizzato per la ricerca di cibo efficiente dal punto di vista energetico". In un labirinto i suoi partecipanti hanno seguito un percorso specifico annusando e degustando 16 cibi dolci e salati ipercalorici e ipocalorici. La metà dei volontari poteva solo annusare il cibo, mentre altri potevano assaggiarlo e annusarlo. All'inizio a nessuno è stato detto che il cibo poteva essere mangiato. Quando lo hanno scoperto, questi hanno scelto il cibo sano con una maggioranza tra il 27% e il 28%.

I partecipanti erano anche interessati a "conoscere" il contenuto calorico del cibo e il suo odore. Ed è che l'odore e la memoria sono strettamente collegati all'interno del cervello, sebbene la capacità di annusare di un essere umano sia spesso inferiore a quella di altri mammiferi.

"Tuttavia, le nostre osservazioni mostrano l'intatta capacità degli individui di distinguere diversi tipi di odori, dedurre le proprietà caloriche del cibo dall'odore e individuare oggetti nello spazio", affermano gli autori.

Allo stesso tempo i ricercatori ricordano che il senso dell'olfatto ben sviluppato ha dato ai nostri antenati un vantaggio di sopravvivenza.

Tuttavia, è ancora troppo presto per dire come questi processi cognitivi influenzino il nostro comportamento e le nostre scelte alimentari oggi.

Un piccolo studio degli stessi ricercatori ha rilevato un pregiudizio della memoria spaziale verso cibi ipercalorici, ma le loro osservazioni non hanno mostrato alcun effetto chiaro sull'attuale comportamento alimentare.

L'applicazione di questa teoria alimentare agli esseri umani potrebbe aiutare a spiegare perché fare scelte dietetiche sane è così difficile oggi.

"I pregiudizi cognitivi possono rendere più facile la scelta di cibi ipercalorici", affermano gli scienziati.

I risultati dello studio corrispondente sono stati pubblicati sulla rivista Scientific Reports.