Razzo Soyuz è pronto sulla rampa di lancio: mercoledì partirà per la ISS - Foto

Il razzo vettore russo Soyuz-2.1a e la navicella spaziale Soyuz MS-17 sono stati portati sulla loro rampa di lancio di Baikonur prima del lancio per la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), ha riportato domenica Roscosmos.

Il volo, programmato per mercoledì, dovrebbe infrangere il record di velocità consegnando l'equipaggio di tre membri in sole tre ore e sette minuti, mentre in precedenza tali voli prima richiedevano tra sei ore e due giorni.

"Il veicolo di lancio Soyuz-2.1a con il veicolo spaziale #SoyuzMS17 è stato portato sulla piattaforma di lancio", ha detto Roscosmos in un tweet.

Состоялся вывоз ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем #СоюзМС17 на стартовый комплекс.



Специалисты приступили к работам по графику первого стартового дня:



⚒ сборка схем;

🚀 проведение автономных испытаний корабля, ракеты и стартового комплекса;

📑 доклад по результатам. pic.twitter.com/xuqrRFKAlj — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 11, 2020

📸 Первые фотографии вывоза ракеты-носителя «Союз-2.1а» со «сверхбыстрым» пилотируемым кораблем #СоюзМС17 — https://t.co/dQ7t0KotOn



Напомним, этому кораблю впервые предстоит доставить экипаж на Международную космическую станцию за рекордные 3 часа! pic.twitter.com/5Hogn7Zr5j — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 11, 2020

