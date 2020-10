App Immuni, record di download in una settimana: 1,4mln di scaricamenti

Un grande balzo in avanti nella diffusione dell'applicazione Immuni per il tracciamento dei contagi in Italia. +1.4 milioni in una settimana, la paura di un nuovo lockdown responsabilizza gli italiani?

Sono 8.145.511 i download di Immuni secondo i dati diffusi dal sito ufficiale dell’applicazione adottata dal Governo italiano per tracciare il contagio da covid-19.

Nell’ultima settimana l’applicazione Immuni è stata scaricata 1,4 milioni di volte, un vero record per una applicazione che nei primi mesi dalla sua distribuzione aveva incontrato molta diffidenza da parte delle persone, forse non bene informate sulle sue caratteristiche e sulla sua reale utilità.

Le notifiche inviate dalla app Immuni a persone entrate in contatto con sospetti casi di persone positive al nuovo coronavirus sono state 8.300, mentre sono 477 gli utenti positivi che hanno condiviso le informazioni di positività “se hanno o non hanno ricevuto la notifica di esposizione”, si legge sul sito.

Quindi l’applicazione non ci dice se siamo positivi al virus Sars-CoV-2, non è questo il suo obiettivo. L’obiettivo di Immuni è di segnalare ad altri che sono entrati in contatto con una persona positiva e per consentire alle autorità di intercettare più tempestivamente chi è entrato in contatto ravvicinato con i positivi.

Immuni funziona solo se

Per consentire alla app Immuni di funzionare è necessario lasciare il Bluetooth sempre attivo. L'applicazione infatti non fa uso della geolocalizzazione, ma entra in contatto con altri possessori dell'applicazione se hanno appunto il Bluetooth attivo e l'applicazione operativa sul dispositivo mobile.

Per scaricare Immuni aprire lo store delle applicazioni del proprio telefono, la si trova generalmente in evidenza in prima pagina.