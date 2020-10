È possibile tracciare un telefono cellulare spento?

In molti film moderni di solito vediamo questa scena: il protagonista al termine della chiamata si interrompe e lancia il suo cellulare - oppure ne estrae la SIM - per evitare di essere rintracciato. Tuttavia, nella vita non è necessario danneggiare il dispositivo per raggiungere lo stesso obiettivo.

Un esperto di tecnologia digitale ha rivelato che è sufficiente spegnere il cellulare per assicurarsi che non venga tracciato. Se lo facciamo, il telefono sarà "come un mattone" poiché tutti i circuiti verranno scollegati.

Ed è molto facile controllare quando il dispositivo è morto e non produce segnali tracciabili.

"Il modo più semplice per garantire che il telefono spento non emetta alcun segnale è di avvicinarlo a un altoparlante, un microfono o una radio. I dispositivi rileveranno il segnale a breve distanza e inizieranno a lampeggiare", ha spiegato a 'Prime' Roman Soldatenkov, direttore del Dipartimento di economia digitale presso la Synergy University.

È vero che quando premiamo il pulsante di spegnimento il dispositivo non si scarica completamente. Processi di base come il monitoraggio del timer, quello dello stato della batteria ecc. funzionano ancora.

E la prova migliore di ciò è che l'allarme di alcuni modelli suona anche se sono spenti. O anche che, quando si tenta di accenderne uno che è esaurito, sullo schermo viene visualizzato il simbolo della batteria scarica.

Ma per trasmettere qualsiasi dato è necessario che il modulo trasmettitore funzioni. Insieme allo schermo, è ciò che consuma più energia. Se questo modulo continuasse a funzionare, un telefono spento consumerebbe la batteria come se fosse acceso.

Ecco perché è importante prestare attenzione alla batteria. Nel caso in cui il telefono cellulare contenga qualche tipo di microchip o localizzatore estraneo, si scaricherà più velocemente del normale.

Se hai notato che il tuo dispositivo si comporta in questo modo dopo averlo portato a riparare, ciò deve preoccuparti. Può darsi che vi sia stato installato qualcos'altro, dice l'esperto.

Va anche tenuto presente che anche se non hai il cellulare completamente spento e lo accendi di tanto in tanto per vedere l'ora o il tempo, è comunque possibile monitorare il tuo movimento, ha concluso Soldatenkov.