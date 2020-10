Nel 2021 iPhone 13 conterrà un particolare che infastidisce molti utenti

In vista della seconda presentazione autunnale di Apple, dove verrà mostrato l'iPhone 12, sono apparse informazioni sugli smartphone che usciranno nell'anno prossimo.

Un dettaglio importante è stato condiviso su Twitter dal noto informatore specializzato in gadget Ice Universe, noto per i suoi pronostici generalmente accurati.

Si tratta del ritaglio dello schermo, apparso per la prima volta negli iPhone X nel 2017. La "tacca" rimarrà non solo su iPhone 12, ma come riferito dall'informatore, sarà impiegata anche sugli smartphone di Apple nel 2021. Tuttavia, diventerà un po' più piccola.

La compagnia esita ad abbandonare la soluzione di design obsoleta, in quanto non riesce a trovare un'altra posizione per i sensori FaceID utilizzati per l'identificazione biometrica dell'utente.

Il sistema è considerato uno dei più affidabili sul mercato, ma la tacca ad esso associato appare arcaica in confronto agli schermi "forati" e fotocamere anteriori mobili negli smartphone Android.

Intanto, altre case produttrici stanno già sperimentando attivamente le camere sottoschermo, invisibili dietro la matrice.