Come curare il cancro con la luce? I fisici russi annunciano nuovi sviluppi

Secondo i dati OMS, un uomo su cinque e una donna su sei sviluppano il cancro prima o poi. Oggi diventa possibile trattare anche le forme più gravi di questa malattia: cancro al fegato, allo stomaco, al cervello. Scienziati dell’Università Nazionale di Ricerca Nucleare "MEPhI" (NRNU MEPhI), hanno parlato dei loro sviluppi unici in questo settore.

La terapia fotodinamica (PDT - PhotoDynamic Therapy) è uno dei metodi più efficaci e sicuri di trattamento del cancro, secondo gli specialisti della NRNU MEPhI. È ampiamente usato per combattere i tumori maligni della pelle, dell'orofaringe, del fegato, dei polmoni, del cervello, della vescica urinaria e degli organi del tratto gastrointestinale.

Il principio PDT si basa sull'uso di fotosensibilizzatori, sostanze che aumentano la fotosensibilità dei tessuti biologici. Nella fase preparatoria della terapia, il fotosensibilizzatore si accumula nel tessuto tumorale.

L'impatto del laser sui fuochi di accumulo innesca la produzione di ossigeno reattivo nelle cellule tumorali, con conseguente necrosi, apoptosi (morte cellulare programmata) o arresto del ciclo cellulare, al quale fa seguito una sanificazione dei tessuti.

Prima di tutto - precisione

Uno dei principali problemi nel trattamento del cancro con i metodi PDT è la difficoltà di determinare con precisione i confini del tumore. La conseguenza di una possibile inesattezza è l'elaborazione incompleta delle cellule tumorali, che porta a una ricaduta della malattia.

Per risolvere questo problema, gli scienziati della NRNU MEPhI hanno creato un esclusivo sistema di video fluorescenza endoscopica, che consente di visualizzare i focolai di accumulo del fotosensibilizzatore in aree difficili da raggiungere come nei casi di tumori della testa e del collo (un gruppo di neoplasie maligne che si formano nei tessuti del tratto aereodigestivo superiore - labbra, lingua, cavo orale, gola, laringe, cavità nasali e seni paranasali).

L'unicità del sistema è che direttamente durante l'operazione consente di definire chiaramente i confini delle neoplasie in cui si accumula il fotosensibilizzatore, nonché di quantificare la sua concentrazione nei tessuti, asseriscono gli scienziati.

"La definizione accurata dei confini del tumore è un fattore decisivo per un trattamento efficace. La diagnostica intraoperatoria a fluorescenza consente di ottenere questo risultato, il che aumenta l'efficienza della PDT e aumenta la sopravvivenza media dei pazienti con cancro della testa e del collo", ha spiegato il capo del Dipartimento di micro-laser, nanotecnologie e biotecnologie presso l'Istituto di fisica e ingegneria Biomedicina (IFIB) NRNU MEPhI, professor Victor Loschenov.

L'eccitazione della fluorescenza con questo metodo avviene utilizzando un laser rosso. Nella gamma rossa dello spettro, come hanno spiegato gli specialisti NRNU MEPhI, l'assorbimento e la diffusione della luce nei tessuti biologici è minimo, il che aumenta la profondità di penetrazione e l'accuratezza dell'analisi.

Come salvare il fegato?

Uno degli organi più difficili per il trattamento della PDT è il fegato. È attraverso di esso, come hanno spiegato gli scienziati della NRNU MEPhI, che la maggior parte dei fotosensibilizzanti viene rimossa dal corpo, quindi il fegato del paziente contiene comunque un'enorme quantità di queste sostanze. Ciò complica notevolmente la corretta identificazione delle cellule patologiche.

Dopo aver analizzato le proprietà spettrali e fluorescenti dei tessuti del sistema epatobiliare del cinghiale, le cui proprietà ottiche sono vicine a quelle dell'uomo, gli specialisti di NRNU MEPhI hanno sviluppato un nuovo metodo, quantificando la concentrazione del fotosensibilizzatore nei tessuti dei dotti biliari.