Bevanda allo zenzero contribuirebbe ad abbassare la glicemia nel sangue - studio

Gli esperti consigliano di bere una bevanda dorata per abbassare i livelli di zucchero nel sangue e ridurne l'eccesso. Assumere 3 grammi di zenzero in polvere al giorno aiuta i pazienti diabetici a migliorare i loro valori glicemici rispetto ad un placebo, riporta Food News.

Infuso allo zenzero, cosa serve:

lavare lo zenzero e grattugiarne mezzo cucchiaino;

far bollire 4 tazze d'acqua, aggiungendo lo zenzero grattuggiato non appena bolle;

togliere l'acqua con lo zenzero dal fuoco e lasciar riposare per 10 minuti;

filtrare e aggiungere un cucchiaino di miele o succo di limone secondo proprio gusto.

La bevanda si può bere sia calda sia fredda. Al giorno non si dovrebbero consumare più di 3/4 grammi di zenzero, mentre le donne in dolce attesa non devono assumere più di un grammo di zenzero al giorno e per i bambini di età inferiore a due anni questa radice non deve essere consumata.

Secondo i nutrizionisti, i fitonutrienti nello zenzero possono facilitare la risposta infiammatoria e proteggere le cellule dai danni al Dna. Inoltre grazie alle sue proprietà antinfiammatorie lo zenzero può rivelarsi utile contro i dolori dell'artrite.