5G in Spagna: si accelera la corsa delle principali compagnie telefoniche nelle città

La Spagna è un paese 5G da giugno 2019 grazie all'impegno di Vodafone per le telecomunicazioni del futuro. Mentre il resto delle telecomunicazioni mobili si è rifiutato di intraprendere quella strada, l'operatore ha permesso a Madrid, Barcellona, ​​Bilbao, Siviglia, Malaga e Valencia di usufruire delle reti di telecomunicazione wireless di quinta generazione.

Questo elenco di città si è ampliato non solo grazie a Vodafone, ma anche grazie al fatto che Telefónica, Orange e Grupo MásMóvil hanno aderito al nuovo standard. Sebbene questi inizialmente si siano rifiutati di entrare nel pool 5G per motivi commerciali, alla fine hanno seguito l'azienda pioniera e hanno ampliato la rete di quinta generazione in Spagna.

Questo spiega perché il servizio 5G offerto da tutti gli operatori oggi condivide molte caratteristiche. Tutti usano infatti una frequenza di 3,5 GHz, si basano sullo standard Non Standalone (NSA), mantengono la tariffa 4G per i clienti che sono passati al 5G e tutti hanno limitato i vantaggi della nuova tecnologia ai propri utenti contratto.

Certo: Vodafone è avanti ed è riuscita a stabilire il nuovo standard già in 21 città, dove metà della popolazione gode del 5G grazie alle sue 600 stazioni base. Inoltre, come la società stessa ha assicurato al quotidiano 'El Economista', l'operatore offre la più alta velocità di roaming dati di tutte.

Movistar, l'operatore di Telefónica leader nel settore, è entrato nel mondo della nuova connettività solo un mese fa. Dispone già di 200 stazioni base nelle 7 principali città del Paese e si propone di coprire il 75% del territorio nazionale entro la fine dell'anno.

Poi è stato il turno di Orange: con 300 snodi situati nei quartieri chiave di Madrid, Barcellona, ​​Valencia, Siviglia e Malaga, la compagnia fornisce il servizio leader al 30% della popolazione di quelle città. Infine, a completare l'elenco c'è il Grupo MásMóvil con una presenza 5G in 15 città. Questo operatore ha un accordo di collaborazione con Orange, quindi la struttura del nuovo standard non può che crescere sempre di più nei prossimi mesi.

I fornitori di infrastrutture 5G hanno beneficiato del boom della nuova connettività in Spagna, un paese ancora in ritardo riguardo questa tecnologia in Europa. Secondo un recente rapporto Ericsson citato sempre da 'El Economista', il 75% degli utenti ha una buona opinione delle connessioni di quinta generazione, mentre il 30% degli spagnoli è disposto a passare dal 4G al 5G.