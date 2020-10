WhatsApp: arriva una nuova attesa funzione

WhatsApp Beta v2.20.201.10 per Android aggiunge nuove funzioni, tra le quali la più attesa dagli utenti – ‘Always Mute’, che consentirà di disabilitare in maniera permanente le notifiche per le chat che verranno selezionate.

A volte non abbiamo bisogno di notifiche da determinate conversazioni. WhatsApp offre ora l’opzione chiamata ‘Always Mute’ (Sempre Muto) che consentirà di rimanere registrati alle chat dei gruppi ma di non ricevere più continue e fastidiose notifiche. Questo tipo di blocco era in precedenza disponibile per 8 ore, una settimana o un anno. Ora, proprio come fa il concorrente Telegram, le notifiche potranno essere disattivate per sempre.

Il sito specializzato Gizmochina, che riporta l’anticipazione, avverte di non essere del tutto certo che questa opzione sarà presente nella release definitiva della nuova versione, tuttavia è molto probabile che presto la avremo su tutti i cellulari.

Ci saranno novità anche una nuova interfaccia utente per l’utilizzo dello spazio di archiviazione che diventerà più ricca e informativa con più dettagli rispetto alla visualizzazione precedente. In alto, questa pagina ospiterà un barra rinnovata con informazioni sull'utilizzo e un'opzione per ripulire i file non necessari nonché una lista dei file ricevuti con supporto per l'ordinamento. Ci sarà inoltre un elenco per tenere conto delle conversazioni con le loro dimensioni menzionate sul lato destro. Questa sezione include anche una barra di ricerca nella parte superiore in modo che gli utenti possano cercare facilmente le chat che desiderano.

L'elenco delle chat riceverà una stringa di ricerca, e il programma stesso visualizzerà la voce "Raccomandazioni per l'uso dei multimedia", che sarà utile durante la modifica di testo e grafica prima dell'invio.

La scorsa settimana, l'azienda aveva implementato una funzione chiamata ‘Media in scadenza’, seguita da ‘Collegamento al catalogo’ e un pulsante di chiamata rinnovato per le chat aziendali.

Presto verrà rilasciata la versione stabile di WhatsApp con nuove funzionalità, disponibile per tutti gli utenti.