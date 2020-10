Sembrano sani ma non lo sono: gli errori più comuni nella scelta di cibi salutari

Il medico e conduttore della televisione russa Alexandr Miasnikov ha spiegato perché alcuni latticini, frullati e fiocchi di cereali non contribuiscono in alcun modo a una dieta sana.

Miasnikov ha smascherato alcune idee sbagliate sugli alimenti che sono spesso considerati adatti a una dieta corretta.

Il medico ha spiegato, sul canale russo Rossiya 1, che il latte fermentato a lunga conservazione non può contenere probiotici perché non si conservano così a lungo nonostante la confezione indichi li contrario. Questo tipo di latte è inutile per la microflora intestinale.

Secondo Miasnikov, i frullati contengono molto zucchero e raccomanda di mangiare frutta e verdura intere affinché la loro fibra viene digerita nell'intestino anziché schiacciata nel frullato.

I fiocchi di mais sono generalmente fatti con farina raffinata e, secondo Miasnikov, non servono all'organismo perché sono puri carboidrati privi di fibre.

Anche i dolci al fruttosio sono anche malsani perché aumentano i livelli di insulina e la resistenza del corpo ad essa, favorendo l'obesità e anche il diabete.