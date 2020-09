Perdita d'aria sulla Stazione Spaziale Internazionale aumentata di cinque volte

Una piccola perdita d'aria sulla ISS era già stata registrata nel settembre del 2019, ma il mese scorso si è saputo che il suo tasso è aumentato. Allo stesso tempo, per cercare la perdita, l'equipaggio ha chiuso i portelli nei moduli della ISS per verificarne l'ermeticità e per quattro giorni è stato isolato nel segmento russo della stazione. Tuttavia, il punto esatto della perdita, che per altro non minaccia direttamente la Stazione né l'equipaggio, non è stato ancora individuato.

Questo fine settimana si è nuovamente svolta l’operazione di isolamento dell'equipaggio nel segmento russo. Dovrebbe terminare questa mattina.

"Quando la perdita è stata registrata nel settembre 2019, la stazione perdeva 270 grammi di aria al giorno. Ad agosto è stato effettuato il primo isolamento dell'equipaggio della ISS, perché il tasso di perdita è raddoppiato, fino a 540 grammi al giorno", ha detto la fonte.

"A settembre, il tasso di perdita d'aria è aumentato di altre 2,5 volte - fino a 1,4 chilogrammi al giorno, quindi è stato richiesto il reisolamento dell'equipaggio", ha aggiunto la fonte.

Il servizio stampa di Roscosmos, l’Agenzia spaziale russa, ha tenuto a rassicurare i media russi che nulla minaccia la sicurezza dell'equipaggio e della stazione stessa. "Il gruppo di controllo del volo del segmento russo della ISS insieme a partner stranieri sta analizzando la situazione", ha detto ai giornali.

Ora sulla ISS ci sono i cosmonauti russi Anatoly Ivanishin e Ivan Wagner, insieme all'astronauta americano Christopher Cassidy.