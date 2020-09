Più economico del Remdesivir: la Russia fornirà il farmaco Avifavir anti-COVID a 17 paesi

A maggio la Russia ha registrato il primo farmaco anti-COVID-19 al mondo, a base di favipiravir, un farmaco antivirale. Il medicinale è stato ampiamente utilizzato nelle cliniche russe per il trattamento della malattia da coronavirus da giugno e da allora è stato inviato a ospedali in Bielorussia, Kazakistan, Bolivia e numerosi altri Paesi.

Il Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF), l'investitore che ha finanziato lo sviluppo del primo vaccino al mondo contro il coronavirus, e il gruppo ChemRar con sede a Mosca hanno deciso di fornire il farmaco anti-COVID Avifavir a 17 Paesi.

Avifavir, il primo farmaco al mondo sulla base del favipiravir a essere approvato per il trattamento di COVID-19, sarà ora consegnato in Arabia Saudita, Brasile, Bulgaria, Colombia, Serbia, Argentina, Cile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Kuwait, Panama, Paraguay, Serbia, Slovacchia, Sud Africa, Emirati Arabi Uniti e Uruguay.

Dopo essere stato registrato per la prima volta in Russia il 29 maggio 2020, è già stato utilizzato per il trattamento COVID-19 in più di 70 regioni russe e successivamente acquistato da Bielorussia, Bolivia, Kazakistan, Kirghizistan, Turkmenistan e Uzbekistan.

L'efficacia del favipiravir contro COVID-19 è stata confermata dalla giapponese Fujifilm Holdings Corp, diversi mesi dopo i test di Avifavir in Russia.

Avifavir, il principale farmaco anti-covid sul mercato russo

RDIF osserva che rispetto ad altri produttori russi di favipiravir, Avifavir si è dimostrato più efficace nel trattamento di più di 400 pazienti ammalatisi di coronavirus da aprile. Il farmaco è stato ora approvato dai regolatori europei, mediorientali e asiatici, diventando il farmaco anti-coronavirus numero uno in Russia in termini di esportazione.

Secondo l'RDIF, è anche un'opzione molto più economica rispetto a Remdesivir, un farmaco a base di favipiravir prodotto negli Stati Uniti.

"Quando abbiamo registrato il primo farmaco anti-coronavirus al mondo basato su favipiravir, c'era molto scetticismo poiché le persone si chiedevano come avremmo potuto registrarlo quando il Giappone non lo aveva ancora registrato", afferma Kirill Dmitriev, CEO di Russian Direct Fondo di investimento. "Ora, cinque mesi dopo i nostri test clinici, vediamo che il Giappone ha confermato l'efficacia clinica di favipiravir".

Il direttore dell'RDIF sottolinea che, a parte gli studi clinici condotti in 35 centri medici in Russia, l'efficacia dell'Avifavir è stata testata anche da 940 pazienti in studi dopo la registrazione del farmaco, che lo hanno reso "il più grande studio clinico di un farmaco a base di favipiravir contro coronavirus nel mondo”.

"Sulla base dei nostri ampi studi clinici e della ricerca in Giappone che conferma l'efficacia del favipiravir contro il coronavirus, riteniamo che Avifavir e altri prodotti a base di favipiravir saranno i principali farmaci antivirali contro COVID-19 nel mondo", aggiunge Dmitriev. "Oltre alla comprovata efficacia e sicurezza, Avifavir è anche da tre a quattro volte più economico di Remdesivir."

I test confermano l'efficacia dell'Avifavir

Secondo i risultati degli studi clinici post-registrazione, i pazienti che assumevano Avifavir si sono ripresi più rapidamente dai sintomi del COVID-19, poiché nel 30% dei casi il virus è stato eliminato in una fase precoce, mentre il livello di saturazione di ossigeno nel sangue del paziente veniva anche ripristinato alla normalità due volte più rapidamente rispetto a quando veniva applicata la terapia tradizionale. Non sono stati segnalati effetti collaterali derivanti dall'uso del farmaco. Nel frattempo, la terza fase degli studi clinici del farmaco giapponese a base di favipiravir Avigan ha mostrato anche un tempo di recupero più breve tra i pazienti con polmonite non grave, secondo i risultati pubblicati il ​​23 settembre.

RDIF, il fondo sovrano della Russia, è stato anche coinvolto nello sviluppo del primo vaccino anti-coronavirus al mondo, denominato Sputnik V, che è stato registrato in Russia l'11 agosto. Il paese ha ora ricevuto una richiesta per 1 miliardo di dosi del vaccino da almeno 20 paesi, tra cui Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Indonesia, Filippine, Messico, Brasile e India.