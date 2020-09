Nominato insolito sintomo del cancro, si tratta del mal di schiena

Il mal di schiena di solito non è motivo di preoccupazione e in genere si attenua in poche settimane o mesi da solo. Il mal di schiena cade principalmente sotto "non specifico", il che significa che non esiste una causa ovvia, tuttavia il mal di schiena potrebbe avere come causa quella del tumore al pancreas.

I medici di Cancer Research UK, secondo quanto riferisce Express, sottolineano che il cancro del pancreas è facile da confondere con le malattie dei dischi intervertebrali a causa delle peculiarità della posizione di questo organo. In questo caso, il dolore può iniziare nell'addome e poi diffondersi alla schiena.

"Il disagio aumenta quando si assume una posizione orizzontale e diminuisce se ci si siede. La condizione può peggiorare dopo aver mangiato. Tutto ciò è dovuto alle peculiarità della lesione di alcuni nervi", spiegano i medici.

Secondo gli esperti, il mal di schiena impraticabile dovrebbe causare vigilanza se una persona non ha lesioni adeguate ad attività fisiche pericolose.

Agli inizi di settembre il dottore e conduttore televisivo Alexander Myasnikov ha spiegato in onda sul canale "Rossiya 1" il legame tra l'uso del cellulare e le neoplasie nel cervello. Secondo l'esperto le radiazioni a bassa frequenza, che si trovano nei telefoni cellulari, possono in teoria influenzare la formazione di tumori benigni nei bambini. Nonostante ciò, come nota il medico, è escluso lo sviluppo del cancro dovuto all'uso degli smartphone.