Super scroll e pulsanti per Zoom - Logitech lancia in nuovo innovativo mouse

Il produttore di periferiche per computer Logitech ha presentato la terza generazione del suo mouse portatile MX Anywhere. L'azienda sottolinea l’universalità del dispositivo, in grado di funzionare sia con PC Windows che Mac e dispositivi mobili.

La caratteristica principale del compatto MX Anywhere 3 è la nuova rotellina MagSpeed, il cui design è fondamentalmente diverso da quello utilizzato nei mouse convenzionali. Fornisce lo scorrimento elettromagnetico, che è più preciso e veloce (fino a 1000 linee al secondo) degli analoghi. Il mouse è anche in grado di imitare il funzionamento di una rotella scroll più tradizionale utilizzando un meccanismo a cricchetto plug-in dal caratteristico click.

Logitech parla di un mouse "fuoristrada" che può funzionare efficacemente su qualsiasi superficie. La tecnologia Darkfield con una risoluzione di 4000 dpi può persino garantire il contatto sensore-vetro. I tasti laterali sono in grado di funzionare anche in applicazioni di terze parti. Su Zoom, il popolare portale di servizi per teleconferenze, il pulsante Avanti avvia e interrompe la comunicazione video e il pulsante Indietro spegne e accende il microfono. Come ha ammesso l'azienda, l'idea di tale funzionalità è stata suggerita dal regime di autoisolamento.

Ci sono punti controversi in MX Anywhere 3. Questo mouse è infatti adatto solo per persone destrorse. Il corpo, realizzato in plastica, è abbastanza compatto e, secondo Logitech, questa miniaturizzazione sarà utile per donne e bambini. Infine, non è inclusa una custodia per il trasporto nella confezione, ma i creatori ritengono che il corpo del mouse possa sopravvivere anche a un uso non del tutto accorto.

Come si addice a un controller costoso, MX Anywhere 3 è dotato di una batteria integrata, con la quale il mouse può durare 70 giorni con una singola carica. Per la ricarica, qui viene utilizzato l'attuale connettore Type-C.

Il mouse è stato offerto sul mercato russo ad un prezzo che tradotto in euro si aggira poco sotto gli 80 euro.