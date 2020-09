Rivoluzionario antibiotico naturale scoperto in Russia

Il testo della ricerca è stato pubblicato sulla rivista Applied Biochemistry and Microbiology e si prefigge lo scopo di compiere progressi significativi nella ricerca farmacologica.

Secondo gli scienziati universitari, una delle sfide principali che attende la farmacologia moderna è quella di riuscire a trovare antibiotici naturali capaci di combattere i microrganismi resistenti ai farmaci.

I ricercatori dell’Università di Tyumen rivendicano di essere i primi al mondo a dimostrare le straordinarie capacità del peptide emericillipsina A, isolato dal fungo micellare alcalofilo Emericellopsis alkalina. Secondo gli esperti, la sostanza inibisce la capacità dei batteri di formare quei biofilm che li rendono resistenti e li difendono dagli antibiotici tradizionali.

Come hanno spiegato gli autori del lavoro, la principale caratteristica terapeutica della sostanza studiata è l'universalità dell'effetto. Non solo riesce ad aggredire i batteri con resistenza multi-farmaco o resistenza assoluta, ma risulta efficace anche contro tutti gli eucarioti patogeni, ad esempio i funghi micelliali e i lieviti.

"L'emericillipsina A agisce su eucarioti e procarioti attraverso diversi meccanismi molecolari. Gli eucarioti - funghi e cellule tumorali - muoiono a causa della distruzione della loro membrana cellulare da parte del peptide, e la virulenza dei procarioti viene soppressa prevenendo la formazione di biofilm", ha detto Evgeny Rogozhin, ricercatore senior presso il laboratorio di resistenza antimicrobica X -BIO dell’Università statale di Tyumen.

Gli scienziati sostengono che l'emericillipsina A potrebbe aiutare a combattere persino i tumori, oltre a tutti i tipi di infezioni batteriche e fungine.

L'emericillipsina A, secondo gli specialisti di Tyumen, è promettente sia come agente terapeutico puro che come ingrediente per preparati complessi. La terapia può essere eseguita tramite iniezioni o per via topica, mediante trattamento diretto del tessuto interessato.

Lo studio è stato condotto in stretta collaborazione con i colleghi dell'Istituto di ricerca per la scoperta di nuovi antibiotici intitolati a V.I. G.F. Gause, l’Istituto centrale di ricerca di epidemiologia di Rospotrebnadzor e l’Istituto di chimica bioorganica. M.M. Shemyakin e Yu.A. Ovchinnikov RAS.

In futuro, il team di scienziati intende passare dal lavoro con modelli cellulari ai test di laboratorio del farmaco.