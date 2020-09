Aggiornamento WhatsApp: inserita nuova funzione media

L'App di messaggistica WhatsApp ha introdotto una nuova funzione, chiamata Expiring Media. Questa permette d'inviare messaggi contenenti media (immagini, foto, audio) che, in base alla decisione del mittente, spariranno all'istante dal telefono del destinatario dopo aver aperto il file e lasciato la chat. Questa funzione dovrebbe tornare utile quando il mittente desidera condividere file multimediali personali.

I messaggi che scompaiono saranno graficamente diversi dai messaggi normali in modo che gli utenti non possano confonderli.

La funzione è già disponibile nella versione beta dell'app per smartphone Android e dovrebbe apparire in un aggiornamento principale in un secondo momento, riporta WABetaInfo.

In precedenza sullo stesso portale è stato pubblicato un articolo nel quale si parlava della nuova funzione che permette di collegarsi da 4 dispositivi su WhatsApp. Anche questa funzione che verrà introdotta nel prossimo aggiornamento.