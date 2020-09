Fatto il nome del pesce più grande degli oceani

Senza dubbio gli squali balena sono enormi, con una lunghezza media negli esemplari adulti di 8-9 metri. Rispetto alle altre forme di vita marine sono dei veri giganti. Per più di un decennio gli scienziati hanno dibattuto per capire se fossero più grandi gli esemplari maschio o femmina. Secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Frontiers in Marine Science, le femmine di questa specie regnano sovrane nell'oceano come il pesce più grande, superando i maschi e raggiungendo una media di 14 metri di lunghezza.

Mark Meekan, biologo marino dell'Istituto di Scienze Marine australiano e autore principale del nuovo articolo, ha osservato che alcune femmine crescono fino a 18 metri di lunghezza.

"Sono dei veri giganti grandi come un autobus di città. Nonostante le loro dimensioni crescono molto, molto lentamente: solo circa 20-30 cm all'anno".

Nello studio sono stati monitorati 54 individui nel corso di un decennio, registrando e confrontando costantemente i loro segni vitali. Il team ha inoltre scoperto che le maggiori dimensioni delle femmine di squalo balena potrebbe essere benefiche per la prole. Nello studio è stato preso in esame un solo squalo balena incinta, scoprendo che può partorire fino a 300 individui!

"Gli animali a crescita molto lenta impiegano 30 anni o più per raggiungere il periodo fertile, pertanto è molto probabile che muoiono prima di avere l'opportunità di riprodursi", ha spiegato Meekan.