Non solo perdita di memoria: gli altri sintomi della demenza

La demenza ha molte forme diverse e una varietà di sintomi associati che non si limitano alla perdita di memoria. Ad esempio, il principale segnale di avvertimento della malattia di Huntington, un tipo di demenza, è associato al viso e al corpo.

Demenza è un termine generico per le condizioni associate al progressivo deterioramento del cervello. A differenza di altri tipi di demenza, la malattia di Huntington è familiare.

"Questa è causata da un singolo gene difettoso sul cromosoma 4, uno dei 23 cromosomi umani che portano l'intero codice genetico di una persona" riporta l'Alzheimer's Association.

Un'altra caratteristica unica della malattia di Huntington è che si sviluppa in genere tra i 30 e i 50 anni, ma può manifestarsi già da due anni o fino a 80, osserva l'associazione.

Il sintomo caratteristico della malattia di Huntington è il movimento incontrollato in aree del corpo come viso, testa, braccia, gambe e parte superiore del corpo.

Altri sintomi includono:

difficoltà di concentrazione;

vuoti di memoria;

depressione;

inciampare e goffaggine;

sbalzi d'umore, come irritabilità o comportamento aggressivo.

Attualmente non esiste una cura per questa malattia, quindi i trattamenti si concentrano sull'alleviare il deterioramento per coloro che soffrono di questa condizione e sul miglioramento delle loro condizioni di vita.