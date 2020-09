Quali sono le verdure ideali per dimagrire?

Una dieta ricca di verdure, si sa, è ideale per tenere sotto controllo il proprio peso corporeo. Ma quali esattamente sarebbero le verdure migliori da assumere per tenersi in forma? Una nutrizionista russa ha stilato la sua lista ideale.

La nutrizionista Natalya Pugacheva ha elencato le verdure che dovrebbero essere consumate da tutti coloro che intendono dimagrire.

Secondo lei, gli alimenti ideali per dimagrire sono innanzi tutto le insalate, soprattutto spinaci e sedano, oltre a insalata iceberg, rossa, lattuga, romano, rucola.

"Oltre all'alto contenuto di fibre, acido folico e ascorbico, le foglie di lattuga contengono molto potassio, un diuretico naturale", ha detto in un'intervista ai media russi.

Per un migliore assorbimento dei nutrienti, il medico ha consigliato di condire l'insalata con una piccola quantità di olio vegetale. Niente di meglio del nostro classico olio di oliva in buona sostanza.

Altre verdure dimagranti includono cavoli, cetrioli e barbabietole. Oltre ad essere a basso contenuto di calorie, questi alimenti favoriscono la normale digestione e aiutano a sostenere il metabolismo energetico.

La nutrizionista ha inoltre aggiunto un consiglio per certi versi inatteso - includere nella dieta di verdure una nota piccante o speziata: zenzero, rafano, cipolle o aglio.

"Ognuno di questi elementi ha i suoi componenti benefici speciali, sostanze biologicamente attive che hanno un effetto antisettico, antiossidante, stimolante, che è molto utile per chi vuole condurre uno stile di vita sano", ha spiegato la specialista, concludendo che la perdita di peso richiede, oltre ad una dieta equilibrata che comprenda circa 300 grammi di verdure miste al giorno, anche attività fisica, buon sonno e buon umore.

Natalya Pugacheva è nutrizionista presso la Clinica di gestione della salute dell'Istituto di medicina dell’Università Sechenov di Mosca. In occasione del periodo di maggiore crisi coronavirus in Russia è intervenuta in diversi programmi televisivi per spiegare come non prendere peso nonostante la chiusura del lockdown.