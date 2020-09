La Cina svilupperà le auto a idrogeno

SAIC sta creando un team di ricerca e sviluppo dedicato per realizzare un progetto di auto a idrogeno, riferisce il giornale Xinhua, citando rappresentanti dell'azienda. Si noti che la società ha iniziato a lavorare al progetto nel 2001 e ha già investito 3 miliardi di yuan (oltre 370 milioni di euro). SAIC detiene oltre 500 brevetti nel campo delle macchine alimentate a idrogeno.

Le autorità della Repubblica Popolare Cinese hanno intrapreso da tempo lo sviluppo di trasporti ecocompatibili. Anche se questo è un lavoro gigantesco e un investimento colossale, si prevede che nel lungo periodo i benefici supereranno i costi. In primo luogo, insieme allo sviluppo dell'industria dei trasporti su nuove fonti energetiche, si sta sviluppando il potenziale di ricerca e sviluppo del Paese. La Cina non ha raggiunto la superiorità tecnologica nell'industria automobilistica tradizionale, quindi le auto basate su nuove fonti di energia potrebbero essere una buona opportunità per la Cina per fare un passo avanti tecnologico e raggiungere la competitività globale in un settore nuovo, nel quale tutti partono da zero, piuttosto che rincorrere un settore ‘vecchio’ e nel quale dovrebbe comunque recuperare il percorso già intrapreso dagli altri. Inoltre, secondo i piani delle autorità, al fine di superare l'attuale crisi e stimolare l'economia, l'accento sarà posto sullo sviluppo delle innovazioni e sulla cosiddetta "nuova infrastruttura". Infine, date le preoccupazioni ambientali di lunga data della Cina, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica dovrebbero migliorare l’ambiente. D'altra parte, tutto ciò ridurrà la dipendenza della Cina dagli idrocarburi, di cui il Paese è già il più grande importatore al mondo.

Tuttavia, finora le auto più comuni in Cina sono ancora veicoli ibridi e veicoli elettrici. Secondo l'Associazione dei costruttori di automobili della Repubblica popolare cinese, lo scorso anno sulle strade del paese sono comparse 28 milioni di nuove auto, di cui 1,2 milioni alimentate da nuove fonti di energia. Per fare un confronto, negli Stati Uniti questa cifra è quattro volte inferiore.

L'infrastruttura corrispondente è stata creata per i veicoli elettrici, comprese le stazioni di ricarica. Inoltre, la Cina è il leader mondiale sia per numero totale che per tasso di crescita del numero di punti di ricarica per veicoli elettrici. Nel 2019, in media, ogni giorno in Cina sono stati creati circa 1000 nuovi punti di ricarica. Alla fine dell'anno, il numero di tali punti ha superato il milione. L'Unione Europea, che è al secondo posto per numero di stazioni di ricarica, prevede di raggiungere la soglia del milione solo entro il 2025.

Al contrario non ci sono così tante macchine a idrogeno nel mondo. Il loro numero, secondo l'Agenzia internazionale per l'energia, non supera le diverse decine di migliaia. E ci sono ancora meno distributori adeguati. Negli Stati Uniti, ad esempio, ce ne sono 39 in tutto il Paese e tutti si trovano principalmente in California. Ci sono anche poche case automobilistiche che hanno lanciato auto a idrogeno in una serie commerciale: Toyota, Honda, Hyundai. Il problema è che le auto a idrogeno sono tecnologicamente molto complesse. Pertanto, in primo luogo, sono costose e, in secondo luogo, sono meno convenienti da usare, afferma Hu Mingruo, professore alla Shanghai Transport University, in un'intervista a Sputnik.

“Le auto a idrogeno sono già in circolazione. Ad esempio, Toyota ha prodotto oltre 10.000 esemplari Mirai. In futuro di queste macchine ce ne saranno sempre di più, ma non è ancora noto se occuperanno un'ampia quota di mercato. Ci sono diverse ragioni per questo. In primo luogo, fattori esterni: un numero limitato di stazioni di rifornimento, difficoltà con il trasporto e lo stoccaggio dell'idrogeno, che ne aumenta il costo. In secondo luogo, vi sono le ragioni direttamente correlate alle auto a idrogeno: la vita utile delle auto a idrogeno non è molto lunga. Ad esempio, secondo una ricerca del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, il chilometraggio massimo per gli autobus alimentati a idrogeno è di 400.000 chilometri. Allo stesso tempo, per un camion da 40 tonnellate, esiste uno standard di chilometraggio: 2 milioni di chilometri. In realtà, nelle macchine alimentate a idrogeno che sono in funzione (da poco), già si sono osservati malfunzionamenti. Quindi la velocità di introduzione di tali macchine nel mercato è molto lenta. Nei cinque anni dal 2015 al 2019, solo 10.000 di queste auto sono state vendute in Giappone, sebbene siano state fortemente sovvenzionate. Per fare un confronto, gli ibridi hanno conquistato il mercato molto meglio".

Secondo l'esperto, il vantaggio principale delle auto a idrogeno è la loro compatibilità ambientale. Le loro emissioni non sono altro che vapore. Al contrario per le batterie al litio, c'è il problema del loro smaltimento, nonché quello dei possibili incidenti (rotture o incendi). Allo stesso tempo, sia le auto elettriche che quelle a idrogeno non sono ancora state portate alla perfezione. Per vari motivi, non sono così versatili nell'uso come le macchine alimentate convenzionalmente. Pertanto, nel prossimo futuro, l'abbandono delle auto con motore a combustione interna sarà difficilmente possibile, ritiene Mingruo.

“Il tradizionale motore a combustione interna è stato il vero protagonista del secolo dell'industrializzazione. Questo è un prodotto ad altissima tecnologia. Questi motori stanno ora mostrando ottimi risultati in termini di efficienza e basse emissioni. Ora, sia le auto a idrogeno che le auto elettriche hanno ancora molti problemi. Quindi è improbabile che la Cina abbandonerà completamente le auto tradizionali nel prossimo futuro. Prevarranno piuttosto quelle tradizionali ma a emissioni più basse. Naturalmente, anche le auto con nuove fonti di energia conquisteranno alcuni segmenti. E la dimensione della loro quota dipenderà, prima di tutto, dal livello della tecnologia. Non puoi fare affidamento sui sussidi per sempre", sostiene l’esperto.

I progressi sono evidenti in alcune regioni. Shenzhen, ad esempio, è diventata la prima città al mondo a passare completamente agli autobus elettrici. Anche il progetto a idrogeno va avanti, nonostante le difficoltà tecnologiche. Secondo il piano sviluppato dal Ministero dell'Industria e dell'Informatizzazione della RPC, entro la fine del decennio, circa un milione di auto a idrogeno dovrebbero apparire sulle strade della Cina. E dovrebbero essere comode da usare. Lo stesso piano prevede infatti la realizzazione di almeno mille stazioni di rifornimento per tali veicoli.