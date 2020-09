Questi codici segreti ti aiuteranno a ottenere il massimo dal tuo smartphone

Android

Se hai un dispositivo Android, i seguenti codici ti aiuteranno a sbloccare i menu nascosti:

*#0*# - menu informazioni e test;

- menu informazioni e test; *#*#4636#*#* - informazioni sul dispositivo, statistiche sull'utilizzo e sulla batteria;

- informazioni sul dispositivo, statistiche sull'utilizzo e sulla batteria; *#*#273282*255*663282*#*#* - file di backup;

- file di backup; *#12580*369# - informazioni su hardware e software;

- informazioni su hardware e software; *#*#3264#*#* - informazioni sulla RAM;

- informazioni sulla RAM; *#*#7262626#*#* - avviare la modalità provvisoria;

- avviare la modalità provvisoria; *#*#7780#*#* - ripristinare le impostazioni di fabbrica senza formattare i dati;

- ripristinare le impostazioni di fabbrica senza formattare i dati; #5376# - elimina tutti i messaggi.

iOS

Se hai un iPhone, questi sono i codici segreti che fanno al caso tuo:

*3001#12345#* - avviare la modalità test;

- avviare la modalità test; *3370# - attivare la modalità di miglioramento della qualità delle chiamate;

- attivare la modalità di miglioramento della qualità delle chiamate; *#*#34971539#*#* - mostra le informazioni sulla fotocamera;

- mostra le informazioni sulla fotocamera; #31#+numero di telefono - effettuare una chiamata al numero indicato con il numero nascosto;

- effettuare una chiamata al numero indicato con il numero nascosto; **62*numero# - inoltra tutte le chiamate a un altro numero se il tuo iPhone è spento;

- inoltra tutte le chiamate a un altro numero se il tuo iPhone è spento; *#*#232337#*# - mostra indirizzo bluetooth;

- mostra indirizzo bluetooth; *#5005*7672# - numero del centro SMS;

- numero del centro SMS; *777# - controllare il saldo di un conto prepagato.

In un commento rilasciato all'agenzia russa Prime, l'esperto Pavel Miasoyédov, direttore dell'azienda Intelektualni Rezerv, ha affermato che i codici MMI presentano anche alcuni svantaggi: in particolare, possono dare errori o far riavviare il dispositivo.