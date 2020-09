Ecco cosa c'è dietro le chiamate senza risposta da numeri sconosciuti

Sicuramente più di una volta avrai ricevuto chiamate da contatti fantasma alle quali, appena rispondi, cadono automaticamente senza dire una parola. L'obiettivo di queste strane chiamate è semplicemente quello di verificare che la tua linea sia disponibile e attiva per cercare di raggirarti in futuro.

È quanto afferma Alesia Borovikova, addetta stampa dell'organo di controllo della qualità del governo russo. I truffatori perfezionano sempre più le loro tecniche in modo che tu finisca per innamorarti delle loro reti. Una delle strategie che seguono è verificare la tua disponibilità tramite una chiamata.

Questo è il primo passo della truffa, consistente nel creare una base di vittime. Per questo è necessario chiamare un gran numero di contatti; numeri che ottengono sul mercato nero.

"Generalmente accetti tu stesso questo tipo di chiamata quando firmi un contratto con la banca, con un operatore di telefonia mobile o con qualsiasi altra azienda (...) Se rispondi alla chiamata sicuramente qualcuno noterà in una tabella che il numero è attivo e ti rintraccerà" ha spiegato Borovikova a Prime.

Dopo il primo giro di chiamate, i truffatori o phishers aggiorneranno il loro database in base all'interazione mostrata dai contatti che hanno. Quindi sono pronti per fare il secondo passo:

"Ti chiameranno di nuovo e la chiamata avrà già un obiettivo di truffa specifico", afferma lo specialista.

La cosa più importante è non richiamare tali numeri. In alcuni casi, i truffatori non aspettano nemmeno di sentire la tua voce, aspettano che tu chiami, il che potrebbe comportare dei costi o per venderti servizi fraudolenti.

In questo caso sei tu stesso responsabile della truffa per aver chiamato, quindi l'esperto consiglia di non richiamare numeri sconosciuti. Se è qualcuno che ha davvero bisogno di contattarti, troverà un modo per farlo.