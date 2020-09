'Daily Tampon', il test italiano che rileva il coronavirus in soli 3 minuti: come funziona?

Sviluppato test italiano in grado di rilevare la positività al coronavirus in soli 3 minuti attraverso la saliva.

Si chiama 'Daily Tampon' ('Tampone Gionaliero') ed è frutto della collaborazione tra gli scienziati della Genus Biotech, una società di biotecnologie legata all'Università degli Studi del Sannio, e l'azienda Allum di Merate (Lecco), specializzata nella costruzione di sistemi di illuminazione.

Il 'Daily Tampon' ha superato tutti i test del Ministero della Salute ed è pronto per la produzione e distribuzione di massa. Si punta a produrre fino a 20 milioni l'anno con macchinari già acquistati dalla Allum.

Per fare questo rivoluzionario test è sufficiente depositare un campione di saliva nel dispositivo, elaborato da tre reagenti in grado di rintracciare la 'firma' dell'RNA virale. La risposta, positiva o negativa che sia, giunge in soli 180 secondi. Se compaiono due strisce significa che si è positivi, se ne compare una sola negativi.

"È un prodotto facilissimo da usare, è come un test di gravidanza”, ha dichiarato la dottoressa Stefania Magni, titolare di Allum, a 'PrimaMerate'.

A proposito di Allum, il coinvolgimento di una società specializzata in sistemi di illuminazione è dettato dal fatto che questa, durante il lockdown, ha cercato di produrre lampade in grado di neutralizzare il coronavirus. La soluzione è giunta in un modo decisamente diverso da quanto prospettato all'inizio.

"Il nostro tampone giornaliero permette in pochissimo tempo, e con un’altissima affidabilità, molto vicina al 100%, di avere un risultato e quindi riattivare tutta una serie di settori lavorativi, andando a creare delle zone ‘Covid free'", ha dichiarato sempre a 'PrimaMerate' l'ingegner Massimo Biffi, che ha partecipato alla creazione del test.

Biffi inoltre ha prefigurato una situazione in cui tutti i benefici del 'Daily Tampon' potrebbero rivelarsi on chiara evidenza.

"Mi immagino i tifosi fuori dallo stadio, mentre sono in coda ai cancelli possono essere testati e quindi poi farli entrare a vedere la partita oppure no. Inoltre, questo test non è così invasivo come quelli usati finora, serve solo un campione di saliva ed è molto economico", ha spiegato.

Intanto anche in altre nazioni si lavora a test super-rapidi.