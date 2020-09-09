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    Quali sono gli alimenti più sani per rafforzare il sistema cardiovascolare?

    © Foto : Pixabay CC0
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    Il sistema cardiovascolare, come tutto il corpo, dipende dal ritmo della vita e dalla qualità della nutrizione che assumiamo quotidianamente. La nutrizionista Fatma Baisal Yusuf, un’autorità in materia nel suo Paese, la Turchia, ritiene che la chiave per un cuore sano sia una dieta corretta basata su alcuni alimenti chiave.

    La dottoressa Fatma Baisal Yusuf è conosciuta in Turchia per le sue pubblicazioni sia sui media tradizionali che social e riconosciuta come une delle principali esperte in materia di nutrizione e malattie cardiovascolari.

    In un'intervista ad un quotidiano turco, ha espresso i suoi consigli alimentari per poter mantenere al meglio le funzionalità cardiovascolari ed essere in salute. La specialista consiglia caldamente ai lettori una serie di alimenti chiave che riassume in una breve lista.

    ​AGLIO

    L’aglio è uno degli alimenti con effetto positivo sui vasi sanguigni e riduce notevolmente il rischio di malattie cardiovascolari, questo è noto anche ai non nutrizionisti. La dottoressa Yusuf però consiglia di non limitarsi all’uso comune e di mangiare uno spicchio d’aglio crudo schiacciato ogni giorno, come fosse una medicina.

    PESCE e OLIO di PESCE

    Provengono la formazione di coaguli di sangue e i loro acidi grassi ricchi di omega3 possiedono elevate proprietà antiossidanti. Fatma Yusuf consiglia di cucinare il pesce alla griglia o al vapore.

    NOCI e NOCCIOLE

    Sono ricche di acidi omega 3 e vitamina E. Inoltre hanno elevate proprietà antiossidanti, magnesio e fibre. Tuttavia, esagerare con questi cibi non va bene. Ecco perché la specialista consiglia di mangiare sei o sette nocciole e due o tre noci fino a tre volte a settimana, non di più.

    SEMI di LINO

    Riducono il rischio di malattie cardiovascolari. Consumare un cucchiaio di questi semi appena macinati al giorno sarebbe la cosa migliore da fare. Può essere aggiunto a prodotti come yogurt e zuppe.

    AVENA, SEGALE, FARINA INTERGRALE

    Anche questi prodotti hanno un effetto benefico grazie al fatto che contengono la vitamina B e la E.

    TÈ VERDE

    Consigliato anche per prevenire lo sviluppo di malattie cardiovascolari grazie al suo alto contenuto di polifenoli e alle sue proprietà antiossidanti. Inoltre, è un eccellente sostituto del tè nero e del caffè. Per avere maggiori varietà di opzioni si può scegliere di bere infusi con camomilla o salvia.

    UVA ROSSA, POMODORO e ANGURIA

    Hanno effetti positivi sul sistema cardiovascolare grazie alle loro proprietà antiossidanti.

    Fatma Baisal Yusuf porta avanti il suo lavoro di divulgazione anche tramite i canali social. In questo post su Instagram spiega le correlazioni tra alcuni farmaci e la vitamina K:

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    Sevgili oral antikoagülasyon tedavisi alan hastalarımız yani bilinen ismiyle warfarin “Coumadin ya da Orfarin” kullanan hastalarımız besin ilaç etkileşimini biliyor mu acaba? Kanın pıhtılaşarak zararlı pıhtı oluşmasını önlemek için kanı sulandırıcı(antikoagülan) tedavide kullanılan bu ilaçlar vücutta K vitamini oluşumunu engeller çünkü K vitamini kanın pıhtılaşmasını sağlar.( Parmağımız kesildiğinde kanın durmasını sağlar) Bu yüzden K vitamininden zengin yiyecekler bu ilaçların etkisini azaltabilir. Coumadin etkisi 24 saatte başlar ilaç kesilse bile 2-5 gün devam eder. Bu ilaçları kullanırken k vitamininden zengin beslenirseniz hekiminizin hedeflediği INR değerlerini değiştirebilirsiniz. Yetişkinler için günlük K vitamini alımı 100mcg’dır. Coumadin’in etkili çalışması K vitamini alımı olabildiğince sabit/ tutarlı olmalıdır. Hep birlikte K vitamini kaynaklarına bakalım o zaman 👇🏻👇🏻👇🏻 ✅K vitaminin en iyi kaynakları: lahana, karaciğer,brokoli,brüksel lahanası,şalgam, balıkyağı,kolza(kanola yağı),ıspanak,pazı,semizotu, maydanoz,marul,yeşil çay, soya yağı, karahindiba(radika) ✅K vitamininin orta derece kaynakları : karnabahar,peynir,bezelye,salatalık kabuğu,kuşkonmaz,mercimek,nohut,hardal bitkisidir ✅K vitaminin düşük dereceli kaynakları: kırmızı et,yumurta sarısı, süt, tereyağ, ekmek, fasülye, soğan, pirinç, domates, yer fıstığı , baş kabağı, kabuklu elma,portakal, çilek tir. 👉🏻Yoğurttaki bakteriler bağırsakta K vitamini arttırabilir. Coumadin kullanıyorsanız aşırı tüketmemelisiniz. 👉🏻Bazı suplementler (ginko,sarımsak,st johns wort, yaban mersini,zencefil,at kestanesi,zerdeçal,yonca vb) Coumadin ilaç düzeyini değiştirebilir danışmadan kullanmamalısınız. Not: 183848525849 kelime oldu biliyorum ama sabırla okuyun artık😘😘😘 #diyetisyenfatmabaysalbildirdi

    Un post condiviso da Dyt Fatma Baysal Yusuf (@fatmabaysalyusuf) in data:

     

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