La bevanda insolita che aiuta a migliorare la memoria e vivere più a lungo

Gli esperti di medicina naturale concordano sul fatto che questa bevanda non è solo buona, ma anche in grado di migliorare notevolmente la qualità della tua vita. Di che bibita si tratta?

Si tratta del tè blu, a base di fiori di Clitoria ternatea, il cui estratto è ricco di antiossidanti e possiede proprietà nootropiche e adattogene. Fornisce forza e vitalità al corpo e rilassa la mente. È stato usato per secoli nella medicina tradizionale indiana ayurvedica come antidepressivo e tranquillante naturale.

Questa super bevanda viene utilizzata anche come medicinale naturale anti-età, poiché è in grado di aumentare i livelli di acetilcolina (ACh), uno dei neurotrasmettitori più colpiti dall'invecchiamento. Questa biomolecola è responsabile, tra le altre cose, della memoria e della coordinazione muscolare.

Per quanto riguarda l'antiossidante delfinidina, che dona anche l'impressionante colore blu ai fiori di Clitoria ternatea, aiuta ad aumentare i livelli di collagene e, di conseguenza, a migliorare l'elasticità della pelle. La pianta è ricca di antociani - i pigmenti presenti anche nel vino rosso e nei mirtilli - che aiutano a rafforzare la vista e i capelli. Il tè blu mantiene sani anche i sistemi digestivo, cardiovascolare e nervoso.

L'esperta di medicina naturale Rachelle Robinett ha dichiarato in un'intervista al quotidiano britannico 'Express' che il cosiddetto guscio blu è un "nootropico naturale, il che significa che può potenzialmente migliorare la funzione cognitiva", anche se ha affermato che sono ancora necessari ulteriori studi per validare questa ipotesi.

"Stiamo solo iniziando a comprendere e studiare i componenti attivi di questa pianta", ha sottolineato la Robinett.

Nel 2015, un team di ricercatori indiani ha dimostrato che la Clitoria ternatea contiene sostanze attive come "alcaloidi e flavonoidi", tra gli altri, e il suo estratto ha "proprietà antibatteriche, antidiabetiche, antidiarroiche, fungicide, antielmintiche, antinfiammatorie, antimicrobiche, antiossidanti e antipiretiche" . È anche in grado di rafforzare il sistema immunitario e persino di guarire le ferite.

