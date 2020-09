Gli alimenti chiave per evitare le vene varicose e altri disturbi

Molte sono le persone che nel tempo sono colpite da malattie come vene varicose, trombosi o flebiti, di solito causate da una cattiva circolazione sanguigna. Secondo un chirurgo vascolare, questi disturbi potrebbero essere evitati includendo alcuni alimenti nella nostra dieta quotidiana.

Secondo il flebologo e chirurgo vascolare Denís Ibraguímov, alcuni alimenti sono in grado di migliorare la circolazione sanguigna e possono rafforzare le pareti delle vene e delle arterie grazie alle loro proprietà.

"È importante mangiare cibi ricchi di vitamine A, C, E, potassio, magnesio, fosforo e calcio", ha spiegato lo specialista.

Durante un'intervista rilasciata alla 'Komsomolskaya Pravda', il medico ha suggerito di consumare cibi come avena, agrumi e verdure verdi. Nello stesso tempo, a coloro che sono appassionati di dolci ha consigliato di sostituirli con noci, bacche e frutta candita in quantità moderate.

Lo specialista ha concluso che è importante anche bere molta acqua, poiché questo aiuta a ridurre la viscosità nel sangue e riduce anche il rischio di coaguli, prevenendo così malattie come trombosi, vene varicose e flebiti.

