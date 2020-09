I nei rossi nascondono un pericolo

Lo ha sostenuto in un'intervista con il giornale russo "Argomenti e Fatti".

Si tratta di neoplasie benigne che compaiono a seguito di cambiamenti nei vasi sanguigni. Come spiegato dalla Shapovalenko, non sono pericolosi, ma c'è un certo rischio che gli angiomi possano trasformarsi in un tumore maligno.

"Pertanto se si hanno gli angiomi è meglio non prendere il sole o almeno coprirli dal sole con vestiti o altro", ha ricordato.

Se il neo rosso cambia dimensioni o colore, bisognerebbe consultarsi con un medico, ha concluso la Shapovalenko.