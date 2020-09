Tante ore davanti allo schermo? Così puoi proteggere i tuoi occhi

La luce blu del computer o del cellulare può essere dannosa per gli occhi. In un'intervista con l'agenzia russa Prime, l'oftalmologo Marina Tsaregoródtseva ha spiegato come è possibile ridurre al minimo i rischi dovuti alla prolungata esposizione allo schermo.

L'esperto ha confrontato la luminosità dello schermo con la radiazione ultravioletta: così come applichiamo la protezione solare per proteggere la nostra pelle dal sole, dobbiamo proteggere la retina dell'occhio.

"Se utilizziamo lo smartphone per molto tempo, è necessario utilizzare occhiali da computer che neutralizzano le radiazioni elettromagnetiche, eliminano i riflessi sullo schermo e rimuovono le luci dallo spettro viola e blu", ha detto l'oftalmologo.

La Tsaregoródtseva ha aggiunto che applicazioni speciali che utilizzano il filtro rosso per neutralizzare la luce blu potrebbero essere utili anche per coloro che vogliono proteggere i propri occhi.

L'oftalmologo ha avvertito che la luminosità dello schermo può anche essere dannosa per i nostri bioritmi naturali, poiché sopprime la sintesi del cosiddetto ormone del sonno, la melatonina. Ha per questo consigliato di smettere di usare lo smartphone due o tre ore prima di andare a dormire.

È inoltre necessario fare delle pause durante la giornata lavorativa e utilizzare un lubrificante per gli occhi per prevenire la cosiddetta sindrome dell'occhio secco.

