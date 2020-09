I nomi delle piante che uccidono i cani

"Non lasciare mai che il tuo cane rosicchi iris tagliati, narcisi, peonie, lupini, calle, tulipani, gigli, gipsofila, bucaneve, crisantemi, mughetti, delphinium, digitale, nonché giacinti e lillà", ha detto il cinologo in un'intervista ad un media moscovita.

Anche l'ortensia, la primula, il ciclamino, l'euforbia sono un pericolo per i nostri amici a quattro zampe. Provocano ustioni e ulcere alla bocca e alla gola, disturbi nel funzionamento del tratto gastrointestinale, reazioni allergiche e infiammazione delle mucose dell'occhio.

Le ericacee, ad esempio l'azalea, causano avvelenamento, seguito da blocco cardiaco e depressione del sistema nervoso centrale. Le araceae possono causare sensazione di bruciore, vesciche sulle mucose, arresto respiratorio, gonfiore della laringe e della bocca e congiuntivite.

Le piante solanacee - pepe ornamentale, solandra - possono causare nausea, sonnolenza e indigestione, confusione e paralisi a causa degli alcaloidi che contengono. Le apocinacee - oleandro e rauvolfia - contengono glicosidi e alcaloidi che possono portare a disturbi cardiaci.

In caso di avvelenamento, la pelle e le mucose devono essere lavati con abbondante acqua. Se il cane ha mangiato la pianta, bisogna indurre il vomito. Per questo, è adatta una soluzione all'1,5% di acqua ossigenata o una soluzione al 3%, che deve essere diluita a metà con l'acqua.

Un cucchiaino è sufficiente per un cane piccolo, due o tre cucchiai per un cane medio e un cucchiaino per un cane grande per ogni 5 kg di peso. Dopo è necessario dare molta acqua da bere, quindi recarsi immediatamente in una clinica veterinaria.