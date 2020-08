Benefici e rischi del tè: chi non dovrebbe berlo?

La dottoressa ha sottolineato che è sbagliato dividere le varietà di questa bevanda solo in nero e verde. Esistono molti tipi di tè e ognuno ha le proprie caratteristiche.

Secondo la Kirimova, il tipo di tè più sicuro è l'oolong.

Contiene molte vitamine, migliora il metabolismo, favorisce la perdita di peso e la massa muscolare. Tuttavia è controindicato per le persone che soffrono di ulcere e gastrite in quanto acuisce i sintomi della malattia.

Con un'ulcera e una gastrite si può bere un altro tipo di tè: il puer, osserva la dottoressa, dal momento che questa varietà non aumenta l'acidità gastrica. La Kirimova definisce il tè pu-erh un tè unico: mitiga il bruciore di stomaco, è contro le intossicazioni, la colite e la duodenite ed ha proprietà toniche. Ma ha anche controindicazioni.

Il pu-erh non deve essere bevuto in presenza di febbre, glaucoma, ipertensione, urolitiasi, aterosclerosi, malattie cardiovascolari, malattie renali, nonché donne incinte e bambini sotto i tre anni di età. Il medico ha aggiunto che preparare il tè pu-er per un periodo più lungo del tempo prescritto è pericoloso per la salute, poiché appartiene ai tè forti.

Il tè rosso (ibisco) ha allo stesso modo proprietà benefiche e nocive. Se assunto correttamente, normalizza il metabolismo e migliora la salute. Ma l'ibisco ha una vasta gamma di controindicazioni: ulcere gastriche e duodenali, aterosclerosi moderata e grave, insonnia. Inoltre, il tè rosso può essere dannoso a seconda della temperatura. Una bevanda troppo calda viola l'integrità della mucosa e il freddo provoca il ristagno di muco nel tratto gastrointestinale. L'ibisco può essere bevuto solo caldo. Una bevanda prodotta troppo forte provoca emicrania e irritabilità.