L'aggiornamento di Windows ha messo ko i computer portatili Lenovo

Secondo il portale Windows Latest, gli esperti della società Lenovo non sono stati indifferenti ai messaggi degli utenti, che confermavano l'esistenza di problemi con il dispositivo. Secondo gli ingegneri dell'azienda, il problema è correlato alla nuova funzionalità di sicurezza biometrica avanzata di Windows.

Per la risoluzione dei problemi, gli esperti consigliano di provare ad accedere al BIOS e disabilitare la funzione nella sezione "Virtualizzazione" dal sottomenu "Protezione".

Si nota che il problema della "schermata blu" dopo l'aggiornamento non si verifica solo sui computer Lenovo. In questo caso, la pubblicazione consiglia di reinstallare il sistema operativo o disinstallare manualmente l'ultimo aggiornamento, ma questi passaggi non garantiscono che il sistema operativo ritorni a funzionare.