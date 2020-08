Cosmonauta russo svela come l'equipaggio della ISS sta affrontando una sospetta perdita d'aria

Il cosmonauta russo ha osservato che l'equipaggio ha tutto ciò di cui ha bisogno e può impegnarsi in esperimenti di addestramento fisico e osservazione della Terra.

Poiché l'attuale equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale è stato costretto a isolarsi nel segmento russo della struttura orbitale a causa di una sospetta perdita d'aria in uno dei moduli statunitensi, il cosmonauta russo Ivan Wagner ha condiviso i dettagli delle attuali strutture ricettive del suo collega americano, astronauta Chris Cassidy.

In un recente post sulla piattaforma di social media russa VK, Wagner ha spiegato che avendo sigillato il resto della stazione per monitorare la pressione nelle sezioni isolate e infine rintracciare l'inafferrabile fuga, ora si trovano nel segmento composto da il modulo Zvezda con la navicella Progress MS-14 e il modulo Poisk con la navicella Soyuz MS-16.

Secondo Wagner, i loro preparativi, insieme allo spostamento di tutte le cose "non necessarie" in altri moduli, hanno incluso la creazione di un'area di lavaggio nella "nave da carico" e una camera da letto per Cassidy nel Poisk.

"Chris ha allungato il suo sacco a pelo come un'amaca", ha scritto Wagner, valutando gli sforzi di Cassidy come "niente male".

Il cosmonauta russo ha anche detto che l'equipaggio ha tutto ciò di cui ha bisogno e può impegnarsi in esperimenti di addestramento fisico e osservazione della Terra.

In precedenza, l'agenzia spaziale russa Roscosmos ha affermato che un'ispezione della pressione nei moduli russi Rassvet e Pirs presso la Stazione Spaziale Internazionale, lanciata dopo una sospetta perdita di ossigeno in uno dei moduli statunitensi, non ha trovato tracce di perdite d'aria.

Secondo la NASA, la perdita è stata rilevata per la prima volta nel settembre dello scorso anno, ma la sua intensità è aumentata solo di recente.