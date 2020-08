Hamburger, insaccati ed altri cibi pericolosi: il sale è l'alimento più dannoso per i reni

L'esperta Lyudmila Artyukhina in onda su una radio moscovita osserva il problema del consumo eccessivo di questo ingrediente sullo sfondo della popolarità dei fast food e dei prodotti semilavorati, come insaccati e conserve, nella società moderna, nonché negli alimenti in cui il sale viene messo generosamente.

"Inoltre, le persone hanno anche un'elevata soglia di suscettibilità al sale", sostiene la nefrologa.

Secondo lei, spesso non ci sono sintomi dolorosi legati ai problemi renali, quindi i pazienti si rivolgono ai medici solo in una fase grave della malattia.

"A volte ci sono sintomi quando la malattia è subclinica. Si manifesta con debolezza, affaticamento, edema quando si cammina, ma molto moderato. Forse ipertensione arteriosa. La malattia renale può manifestarsi con ipertensione arteriosa", ha spiegato la dottoressa.

La Artyukhina ha notato che in caso di problemi con la pressione sanguigna, occorre fare esami ed ha concluso che uno stile di vita sano è essenziale per la salute dei reni.