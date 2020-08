L'ingrediente segreto dei vaccini: è ora di prestargli maggiore attenzione?

I vaccini non sono composti esclusivamente da antigeni, ma includono un elemento speciale senza il quale la risposta immunitaria del paziente potrebbe non essere sufficiente. Con il vaccino contro il COVID-19 più vicino che mai, gli scienziati chiedono di non perdere di vista l'importanza di questo elemento.

L'attenzione dell'intero pianeta focalizzata sullo sviluppo di vaccini contro il COVID-19 mette in discussione quanto sappiamo veramente sul funzionamento di questo tipo di immunizzazione creato alla fine del XVIII secolo. Insomma, si tende a credere che il grande segreto dei vaccini sia l'antigene, cioè la sostanza che viene iniettata per provocare la generazione di anticorpi. Tuttavia, c'è un'altra componente fondamentale.

Infatti gli sviluppatori di vaccini devono garantire che la generazione di anticorpi innescata dall'introduzione dell'antigene sia sufficiente per immunizzare l'intero organismo. Questo è il motivo per cui i vaccini utilizzano elementi noti come adiuvanti.

In parole semplici, gli adiuvanti sono sostanze incluse nei vaccini che, sebbene non facciano parte dell'antigene, collaborano con esso assicurando che il corpo generi una reazione immunitaria sufficientemente potente e generale da garantire l'immunità.

Per fare ciò, gli adiuvanti consentono l'attivazione delle cellule dendritiche, presenti in vari tessuti del corpo, che si attivano quando viene rilevato un elemento esterno, come un virus o un batterio.

Tradizionalmente, la medicina ha utilizzato i sali di alluminio come adiuvante. Un articolo del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) degli Stati afferma che dagli anni '30 gli adiuvanti più utilizzati sono stati l'idrossido di alluminio, il fosfato di alluminio e l'allume di potassio.

Tuttavia, questi tipi di adiuvanti hanno presentato alcune limitazioni e negli ultimi decenni gli scienziati hanno lavorato su nuovi tipi di adiuvanti che generano risposte immunitarie più specifiche in relazione all'antigene utilizzato. In questo modo si ottengono vaccini più efficaci.

L'importanza degli adiuvanti è tale che molti scienziati affermano di lavorare di più a questo aspetto e di non pensarli solo come progetti secondari quando sviluppano un vaccino.

"Pensiamo agli adiuvanti solo quando c'è un bisogno urgente come questa pandemia, per esempio", ha detto al network di media NPR Bali Pulendran, un ricercatore della Stanford University.

Lo stesso articolo riflette la preoccupazione di Corey Casper, CEO dell'Istituto di ricerca sulle malattie infettive dell'Università di Washington, che chiede un cambiamento nel modo di pensare quando si affronta la corsa al vaccino contro ogni nuova malattia infettiva.

"Ogni volta che si verifica una nuova infezione c'è una corsa per sviluppare un nuovo vaccino. Ma cosa succederebbe se si potesse fornire l'adiuvante da solo e non si dovesse sviluppare un vaccino?", Chiede Casper, ricordando che gli adiuvanti possono essere conservati per fare "milioni di dosi" in attesa della prossima pandemia.

Tuttavia, non è così semplice. Non solo perché l'applicazione degli adiuvanti deve essere eseguita con attenzione poiché possono causare effetti collaterali come febbre o infiammazione, ma anche perché l'adiuvante usato da ogni sviluppatore di vaccini non è di solito un'informazione condivisa dai ricercatori.

"È come la salsa segreta di come far funzionare il tuo vaccino proteico", ha detto a NPR Barney Graham, direttore del Centro per la ricerca sui vaccini presso l'Istituto nazionale di allergie e malattie infettive degli Stati Uniti.

La possibilità per gli sviluppatori di vaccini di essere maggiormente coinvolti nella condivisione di questo "ingrediente segreto" potrebbe accelerare il processo di produzione di vaccini per le malattie imminenti - un tempo che è già stato record per il COVID-19 e che vede il vaccino russo Sputnik V in testa.