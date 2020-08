Prodotto il primo lotto del vaccino russo contro il COVID-19

"È stato prodotto il primo lotto del vaccino contro l'infezione da coronavirus COVID-19, sviluppato dal Centro Nazionale delle Ricerche Gamaleya per l’Epidemiologia e la Microbiologia del Ministero della Salute della Russia", dice la comunicazione.

Il Ministero della Salute della Russia aveva precedentemente registrato il primo vaccino al mondo per la prevenzione del COVID-19, sviluppato dal Centro di ricerca Gamaleya insieme al Fondo russo per gli investimenti diretti. È stato chiamato "Sputnik V".

Il capo del Fondo russo per gli investimenti diretti, Kirill Dmitriev, ha detto che al momento il fondo ha ricevuto richieste per l'acquisto di un miliardo di dosi del vaccino domestico contro il coronavirus, che è stato registrato come primo al mondo, da più di 20 paesi. Allo stesso tempo, ha osservato che la Russia ha concordato la produzione di vaccini in cinque paesi, le capacità disponibili consentono di produrre 500 milioni di dosi all'anno.

Il vaccino russo contro il coronavirus

Secondo le informazioni del registro statale dei medicinali, il farmaco sarà una soluzione per iniezione intramuscolare. Si prevede che si effettuerà la vaccinazione in due fasi, con tre settimane di distanza tra l'una e l'altra.

Secondo il Ministero della Salute, un doppio schema d'iniezione consente la formazione di un'immunità a lungo termine fino a due anni.

Il dipartimento ha inoltre annunciato la pubblicazione dei dati sugli studi preclinici e clinici del farmaco. Il ministro della Salute Mikhail Murashko ha osservato che le critiche dall'estero sono in gran parte dovute alla "incompletezza dei dati", aggiungendo che non tutti sanno che "il vaccino è stato rilasciato su una piattaforma che ha già realizzato sei prodotti".