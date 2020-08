Quanto spesso dovresti riavviare il tuo smartphone?

Evgueni Chertok, capo del dipartimento IT dell'azienda russa Reksoft, ha spiegato che le applicazioni sono il motivo principale per cui gli smartphone finiscono per andare troppo lenti. Per quanto riguarda il sistema operativo, "funziona in modo stabile".

"Non è necessario riavviare lo smartphone senza motivo", ha detto lo specialista, il quale ha sottolineato che comunque questa operazione aiuta davvero ad eliminare i guasti accumulati nel tempo.

"È necessario riavviare il dispositivo ogni tre mesi, quando le applicazioni ti danno errori o non si aprono o quando lo smartphone non riesce a rilevare la rete wi-fi", ha detto Chertok.

L'esperto ha aggiunto che non si dovrebbe riavviare il cellulare se funziona bene. Invece, ha consigliato di chiudere le app in background che non sono in utilizzo.

