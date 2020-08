Allarme per un pericolo tossico che giunge da McDonald's e Burger King

Si tratta delle cosiddette PFAS, sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche, che rimangono nell'acqua e nell'aria per migliaia di anni e sono state collegate a cancro, danni al fegato e altri problemi di salute, scrive 'Business Insider' in riferimento a uno studio pubblicato dalle campagne Mind the Store e Toxic-Free Future.

I ricercatori hanno trovato PFAS in quasi la metà dei 38 campioni di contenitori esaminati.

L'articolo dice che i sacchetti contenenti alimenti fritti da Burger King, McDonald's e Wendy's contenevano alti livelli di questa sostanza, presente anche nei cartoni dei Big Mac di McDonald's e negli involucri dei Whopper di Burger King.

Anche tutte le ciotole di Cava, Freshii e Sweetgreen contenevano tracce di PFAS.

"Consumarle o inalarle significa che potrebbero rimanere nel corpo per tutta la vita, da qui il loro soprannome: sostanze chimiche immutabili", avverte lo studio.

Le catene di fast food hanno già risposto alla campagna contro le PFAS e hanno annunciato i loro piani per rimuoverle dagli imballaggi alimentari nei prossimi mesi, ha aggiunto BI.