Uno scienziato sfata i miti più popolari sull'alimentazione sana

Se non fai colazione, aumenti di peso . Per molti anni la colazione è stata considerata il pasto chiave e più importante della giornata, arrivando addirittura a credere che saltarla avrebbe aumentato la fame alla fine della giornata. Tuttavia, è stato dimostrato che saltare la colazione permette di dimagrire grazie alla riduzione dei livelli di insulina apportati da un digiuno di oltre 12 ore;

Mangiare pesce è molto salutare . Tim Spector ritiene che i benefici del pesce siano notevolmente esagerati, poiché l'effetto degli acidi grassi omega-3 sul cervello e sul cuore non è stato ancora studiato a fondo;

L'assunzione di sale dovrebbe essere ridotta . Lo scienziato ha confutato la credenza popolare che il sale sia la "morte bianca" e ha spiegato che le persone sane non notano cambiamenti nella loro salute quando il consumo di questo prodotto diminuisce;

Fare molto esercizio ti farà dimagrire. Alcuni ritengono che questa sia la formula magica per perdere peso, ma Spector ha chiarito che per ottenere questo risultato l'esercizio deve essere accompagnato da una buona dieta equilibrata. Altrimenti non vedrai alcun risultato;