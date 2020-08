La Thailandia monitora gli sviluppi del vaccino russo contro il coronavirus

"Lo stiamo tenendo d'occhio", ha affermato Nakorn Premsri al quotidiano 'Khao Sod'.

Il funzionario ha aggiunto che i ricercatori thailandesi erano preoccupati che il vaccino russo, Sputnik V, non avesse superato tutti i test prima che fosse approvato dalle autorità e sostenuto dal presidente Vladimir Putin.

Sono necessarie maggiori informazioni affinché l'istituto raccomandi al governo di acquistarlo, ha detto. Fino ad ora, tutti i dati a riguardo sono giunti dai media.

Secondo quanto riferito, la Thailandia sta facendo ricerca su cinque vaccini candidati. Quello in stato più avanzato, un vaccino a RNA messaggero, sarà testata sugli esseri umani a ottobre.

L'11 agosto, la Russia ha registrato il primo vaccino contro il coronavirus al mondo, Sputnik V. Mentre molti paesi hanno invitato alla cautela per il fatto che il vaccino non ha ancora terminato l'ultima delle tre fasi di sperimentazione prescritte dall'OMS, il Ministero della Salute russo ha dichiarato che lo Sputnik V è stato sottoposto a tutti i controlli necessari dimostrandosi in grado di costruire l'immunità contro il virus.