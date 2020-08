Cosa succede se smettiamo di mangiare zucchero? Cinque motivi per farlo

L'idea di rinunciare allo zucchero per molti sembra impensabile. È l'ingrediente per eccellenza in quasi tutti i dolci e snack che ci piacciono di più. Ma è necessario sbarazzarsene completamente? E cosa succederà se lo facciamo davvero?

Uno degli alimenti che i nutrizionisti consigliano spesso di eliminare è lo zucchero. I vantaggi di eliminarlo dalla dieta quotidiana includono una pressione sanguigna più bassa, livelli più sani di grassi e insulina e un migliore processo digestivo.

Ma cosa succede all'organismo se lo si elimina completamente?

Perdita di peso

È importante distinguere tra due tipi di zucchero: naturale e raffinato. Il primo è quello di frutta e verdura, che fornisce benefici come vitamine e sostanze nutritive di cui il nostro corpo ha bisogno per mantenersi in salute. L'altro tipo, raffinato, come lo zucchero bianco, lo zucchero di canna e i dolcificanti artificiali, si trova in grandi quantità in buona parte dei prodotti lavorati, come biscotti e snack, e non fornisce alcun tipo di beneficio al nostro organismo. Ogni 100 grammi di questi tipi di zuccheri contengono circa 400 calorie. Pertanto, ridurre o eliminare i prodotti con zucchero raffinatoti farà sicuramente perdere peso.

Ringiovanimento?

Lo zucchero in eccesso invecchia più velocemente la nostra pelle. Attraverso la glicazione, che è una reazione chimica spontanea tra le proteine ​​della pelle (collagene, elastina) e lo zucchero (glucosio) nel sangue, la pelle perde la sua compattezza e invecchia più rapidamente. Quindi ridurre l'assunzione di zucchero può aiutare la tua pelle a sembrare più giovane e sana.

Lo zucchero in eccesso invecchia più velocemente la nostra pelle. Attraverso la glicazione, che è una reazione chimica spontanea tra le proteine ​​della pelle (collagene, elastina) e lo zucchero (glucosio) nel sangue, la pelle perde la sua compattezza e invecchia più rapidamente. Quindi ridurre l'assunzione di zucchero può aiutare la tua pelle a sembrare più giovane e sana. Riduzione del rischio di diabete

Uno dei maggiori rischi di consumare grandi quantità di zucchero è quello di contrarre il diabete. Questa malattia è cronica e sebbene abbia tendenze ereditarie, può anche manifestarsi a causa di un eccesso di glucosio, che causa iperglicemia, che ostacola la produzione d'insulina (un ormone necessario per l'utilizzo delle riserve energetiche dell'organismo) e questo a lungo termine produce danni negli occhi, nei reni, nei nervi, nel cuore e nei vasi sanguigni. La riduzione il consumo di zuccheri riduce le possibilità di contrarre questa malattia.

Uno dei maggiori rischi di consumare grandi quantità di zucchero è quello di contrarre il diabete. Questa malattia è cronica e sebbene abbia tendenze ereditarie, può anche manifestarsi a causa di un eccesso di glucosio, che causa iperglicemia, che ostacola la produzione d'insulina (un ormone necessario per l'utilizzo delle riserve energetiche dell'organismo) e questo a lungo termine produce danni negli occhi, nei reni, nei nervi, nel cuore e nei vasi sanguigni. La riduzione il consumo di zuccheri riduce le possibilità di contrarre questa malattia. Qualità del sonno

Coloro che hanno problemi di sonno saranno sorpresi da questo punto. Sebbene l'insonnia possa essere dovuta a vari fattori, la dieta non è cosa da poco. Anche se consumare un pasto ricco di zuccheri a cena può provocare sonnolenza poiché il livello di glucosio nel sangue inibisce l'azione delle orexine (ormoni prodotti dai neuroni situati nella regione cerebrale dell'ipotalamo che regolano lo stato di veglia, provocando sonnolenza), mangiare troppo zucchero durante il giorno può causare una iperattivazione del cervello che renderà difficile addormentarsi di notte.

In altri casi è facile addormentarsi ma ci si sveglia a intermittenza durante la notte. La risposta? Non mangiare così tanto zucchero raffinato durante il giorno. Alcuni alimenti che possono aiutarti a dormire sono pesce azzurro, uova, legumi, avena, riso integrale, aglio, fegato, noci, mandorle e latticini.

Coloro che hanno problemi di sonno saranno sorpresi da questo punto. Sebbene l'insonnia possa essere dovuta a vari fattori, la dieta non è cosa da poco. Anche se consumare un pasto ricco di zuccheri a cena può provocare sonnolenza poiché il livello di glucosio nel sangue inibisce l'azione delle orexine (ormoni prodotti dai neuroni situati nella regione cerebrale dell'ipotalamo che regolano lo stato di veglia, provocando sonnolenza), mangiare troppo zucchero durante il giorno può causare una iperattivazione del cervello che renderà difficile addormentarsi di notte. In altri casi è facile addormentarsi ma ci si sveglia a intermittenza durante la notte. La risposta? Non mangiare così tanto zucchero raffinato durante il giorno. Alcuni alimenti che possono aiutarti a dormire sono pesce azzurro, uova, legumi, avena, riso integrale, aglio, fegato, noci, mandorle e latticini. Più energia

Lo zucchero raffinato nel corpo provoca infiammazione e quando viene eliminato il corpo è più leggero e più sano. Questo aumenta la tua energia e ti fa sentire più sveglio, concentrato ed energico.

Suggerimenti per ridurre lo zucchero

Elimina le bevande zuccherate. Le bevande zuccherate non saziano come dei pasti e puoi consumare molto zucchero senza stancarti con succhi o bibite gassate. Sostituire queste bevande con acqua o limonata è un ottimo modo per mangiare meno zucchero ogni giorno.

Leggi le etichette degli alimenti che acquisti. Lo zucchero è presente in tutti i tipi di alimenti, non solo nei dolci. Le aziende alimentari hanno molti nomi per il glucosio, come: sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio, zucchero di canna o succo, maltosio, destrosio, zucchero invertito, sciroppo di riso, melassa e caramello. Pertanto, fai attenzione al grado di questi ingredienti nel prodotto che stai per acquistare.