Bill Gates ipotizza quando questa crisi potrebbe finire

Gates ha anche affermato che, nonostante i significativi danni economici e "molti debiti" contratti durante la crisi del coronavirus in corso, si sente ottimista poiché "la serie d'innovazioni sull'ampliamento della diagnostica, sulle nuove terapie e sui vaccini è piuttosto impressionante".

L'imprenditore americano e fondatore di Microsoft Bill Gates ha formulato una serie di osservazioni critiche sulla gestione della pandemia COVID-19 negli Stati Uniti.

Durante una recente intervista con Wired, Gates ha identificato tre periodi di tempo particolari, che ha descritto tutti come "deludenti".

In primo luogo, ha indicato il 2015, "prima che questa particolare pandemia ci colpisse", sostenendo che "se avessimo costruito le piattaforme diagnostiche, terapeutiche e vaccinali e se avessimo fatto le simulazioni per capire quali erano i passaggi chiave, avremmo "fatto decisamente meglio ".

"Il lockdown è arrivato troppo tardi per fare qualcosa. Poi, dopo i primi mesi, alla fine abbiamo capito che servivano le mascherine, e che la leadership è importante".

"Poi c'è il periodo di tempo dei primi mesi della pandemia, quando gli Stati Uniti hanno effettivamente reso più difficile per le società produttrici di test ottenere l'approvazione dei loro test , il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) conduceva questo test a volumi molto bassi, cosa che non lasciava che le persone venissero controllate", ha detto Gates.

Gates ha osservato di essere "sorpreso dalla situazione degli Stati Uniti perché gli epidemiologi più eminenti al mondo si trovano al CDC", sottolineando che si sarebbe aspettato che "facessero meglio".

"Ci si aspetterebbe che il CDC fosse più visibile, non la Casa Bianca e nemmeno Anthony Fauci. Ma non sono stati il ​​volto dell'epidemia", ha osservato. "Sono addestrati per comunicare e non cercare di far andare nel panico le persone, ma convincere le persone a prendere le cose sul serio. Gli è stata messa la museruola sin dall'inizio. Abbiamo chiamato il CDC, ma ci hanno detto che dovevamo parlare con la Casa Bianca molte volte".