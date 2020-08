La Coca-Cola ha pagato gli scienziati per sminuire legame tra suo prodotto e obesità

Un team internazionale di ricercatori ha analizzato più di 18.000 pagine di e-mail tra la società Coca-Cola di Atlanta, l'Università del West Virginia e l'Università del Colorado.

Entrambe le università facevano parte del Global Energy Balance Network (GEBN), che affermava di essere un'organizzazione senza scopo di lucro che studiava l'obesità e che operava nel 2014 e 2015.

Tuttavia, una recente analisi ha rivelato che questo gruppo è stato finanziato dalla Coca-Cola per mascherare il legame tra obesità e bevande zuccherate.

Il team scientifico finì per essere un gruppo leader della Coca-Cola, promuovendo l'idea che la mancanza di esercizio fisico, non una cattiva alimentazione, fosse la principale causa di obesità in America.

Il gruppo ha anche cercato di nascondere il fatto che Coca-Cola aveva finanziato la loro ricerca e la quantità di denaro donata. La società ha finanziato direttamente GEBN, donando almeno 1,5 milioni di dollari e distribuito diversi milioni in più agli accademici affiliati a GEBN per la ricerca.

"È una macchia nella storia della salute pubblica e un avvertimento sui pericoli derivanti dall'accettazione di fondi da corporazioni nella sanità pubblica", ha affermato Gary Ruskin, uno degli autori della ricerca, osservando che la società ha usato "la classica tattica del tabacco per proteggere i propri profitti".

Secondo l'analisi, sono state usate due strategie principali. La prima consisteva nel nascondere la Coca-Cola come fonte di finanziamento e test basati su problemi di dieta e salute pubblica.

Ad esempio, in una catena di e-mail, i ricercatori hanno cercato di aumentare il numero di partner e donatori in modo che non sembrasse che la Coca-Cola fosse la principale fonte di finanziamento. Hanno anche chiesto alle università di pubblicare l'importo delle donazioni in modo che non dover rivelare quanto Coca-Cola aveva contribuito.

La seconda strategia è stata quella di formare una coalizione con la quale stabilire una rete di ricercatori Coca-Cola e di relazioni con i responsabili politici.

Ha coinvolto ricercatori che si incontrano con i membri della Legislatura del West Virginia e che supportavano un piccolo gruppo di scienziati chiamato la "famiglia di posta elettronica" guidata dall'allora vicepresidente della Coca-Cola Rhona Applebaum.

"Avere studiosi di sanità pubblica in una "famiglia di posta elettronica" con Coca-Cola è come avere criminologi in una famiglia di posta elettronica con Al Capone", ha affermato Ruskin.

L'analisi è stata pubblicata su Public Health Nutrition.