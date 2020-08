È così che è nato l'iconico suono dell'introduzione di Netflix - Video

Qualsiasi fan di Netflix ha familiarità con il caratteristico "tu-dum" che accompagna il logo della piattaforma di streaming prima che il film o la serie vengano riprodotti. Ma come è stato creato questo famoso suono?

Si dice che Netflix abbia preso il suono da una scena della serie The House of Cards, in cui Frank Underwood (Kevin Spacey) batte il pugno sul tavolo. Tuttavia, l'intro è stata concepita prima del lancio di questo episodio.

Il vicepresidente della popolare piattaforma, Todd Yellin, ha raccontato l'affascinante storia dietro la creazione dell'iconica intro in un'intervista al podcast Twenty Thousand Hertz.

Infatti, il tu-dum, che è già diventato un segno identificativo di Netflix, è stato realizzato dall'ingegnere del suono premio Oscar Lon Bender (Braveheart, The Revenant, Drive).

Ha creato tra 20 e 30 concetti sonori per il progetto, tra cui... il belato di una capra, che Yellin e i suoi colleghi hanno trovato "divertente e bizzarro", o un suono simile a "bolle dal profondo dall'oceano".

Quindi un focus group ha dovuto decidere tra cinque opzioni. Ha associato il suono iconico con un "inizio" e un "film", definendolo "drammatico" e "interessante". Il famoso tu-dum è costituito dal suono di un anello contro una scatola di legno e da un campione capovolto di una chitarra elettrica.