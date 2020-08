Come eliminare le tue informazioni da internet

"Le informazioni su una persona possono essere presenti in milioni di siti, con la semplice pressione di un solo pulsante è impossibile cancellare tutto. E probabilmente nessuno contatterà ogni portale, uno per uno, contenente informazioni personali", ha spiegato l'esperto.

Di norma, la rimozione delle informazioni indesiderate viene eseguita per ordine del tribunale. Ad esempio, se un funzionario vuole cancellare i dati dalla sua biografia online, dovrà dimostrare in tribunale che non è corretta, ha detto Kuskov.

Tuttavia, ha aggiunto che ogni persona ha i suoi alti e bassi, "tutto questo fa parte della vita e non è corretto cancellare le informazioni".

Per quanto riguarda la cancellazione delle informazioni personali sui social network, di cui, ad esempio, è stata persa la password, è necessario contattare gli amministratori e dimostrare che l'account ti appartiene. Quindi è possibile accedere al profilo ed eliminare le informazioni indesiderate, ha spiegato l'esperto.

Inoltre, la pubblicazione d'informazioni personali senza autorizzazione è contraria alla legge.