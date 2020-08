Neil Armstrong, il primo uomo a sbarcare sulla Luna, credeva negli alieni: lo dice il figlio

"Un piccolo passo per l'uomo, un passo da gigante per l'umanità", queste sono le famose parole pronunciate dall'astronauta Neil Armstrong dopo l'atterraggio dell'Apollo 11 sulla Luna. Dopo quel volo la NASA ha lanciato altre 5 missioni sul satellite naturale del nostro pianeta.

Neil Armstrong, il primo uomo ad arrivare sulla Luna, credeva nella vita extraterrestre, rivendica suo figlio Mark Armstrong. Il 57enne, che lavora come ingegnere informatico nella Silicon Valley, ha rivelato che suo padre, morto nel 2012, non ha mai parlato delle sue convinzioni religiose e, a differenza di altri astronauti che sono andati sulla Luna, non ha avuto alcuna esperienza spirituale, ma ha detto che sentiva che gli umani non erano soli nell'universo.

"Una volta ho sentito qualcuno chiedergli se credeva nella vita extraterrestre e la sua risposta è stata 'sarebbe arrogante non farlo", ha detto Mark Armstrong, citando suo padre.

Riflettendo sull'eredità del primo volo sulla Luna e sulle successive missioni con equipaggio sul satellite terrestre, Mark Armstrong ha affermato che ha ispirato persone che sentivano di far parte del viaggio spaziale.

"Lo spirito umano è stato elevato dal programma Apollo. Ha ispirato una generazione di persone a voler lavorare di più perché credevano che qualcosa di buono sarebbe potuto accadere nel loro futuro se si fossero preparati. Ne vedo ancora la prova oggi quando parlo alle persone da tutto il mondo che dicono di sentirsi parte dello sbarco sulla Luna. Sono entusiasta che il ritorno sulla Luna sia ora in prima linea nelle discussioni pubbliche", ha detto Mark Armstrong.

Le missioni Apollo della NASA sulla Luna hanno scatenato molte teorie del complotto, una delle quali ha affermato che gli astronauti hanno trovato prove di vita extraterrestre. I sostenitori di questa teoria affermano che è per questo motivo che la NASA non ha più inviato missioni con equipaggio lì dopo il 1972.

Questa speculazione potrebbe essere smentita non appena l'agenzia spaziale americana invierà la prima donna e il prossimo uomo sul satellite terrestre entro il 2024 come parte del suo programma Artemis. Insieme ai suoi partner provenienti da Australia, Canada, Europa e Giappone, la NASA prevede di stabilire una presenza sostenibile sulla Luna dopo la missione con equipaggio.